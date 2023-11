Com’è verde la Virtus. La carica di Vannini: "Per me è un sogno»

Il sogno di un ragazzino è quello di indossare la maglia della squadra per cui fa il tifo. Domenica sera Lorenzo Vannini ha visto realizzato il suo desiderio, durante Virtus Imola-Lumezzane il coach Marco Regazzi gli ha concesso qualche minuto.

Vannini classe 2005 è un prodotto del vivaio diretto da oltre un lustro da Giovanni Savio.

Una soddisfazione per il diretto interessato, ma pure per chi lavora dietro le quinte e cerca di dare alla prima squadra qualche giocatore da utilizzare in futuro. A Lorenzo è mancato solo il canestro, ma di sicuro alla ripresa degli allenamenti ha portato le paste per compagni e staff tecnico come da tradizione in ogni spogliatoio che si rispetti.

Un’emozione che il diretto interessato racconta così.

"Le emozioni non si possono dire – commenta il giovane virtussino – o raccontare perché sono incalcolabili. Ho sempre tifato per la Virtus, ho visto tante partite e trovarmi a giocare davanti a così tanta gente è qualcosa di indescrivibile. Ringrazio coach Regazzi che mi ha dato questa chance di esordire in serie B Nazionale".

Vannini si divide fra gli allenamenti con la sua under 19 e la prima squadra, mentre al mattino , come tutti i ragazzi della sua età, studia.

"Faccio due sedute di lavoro al giorno, in più c’è la scuola da portare avanti, facendo tanti sacrifici riesco comunque ad organizzarmi conciliando lo studio con lo sport. E’ tutto molto impegnativo, ma sono contento di come stanno andando le cose".

C’è una bella differenza fra una squadra di serie B Nazionale e una giovanile, le diversità sono a livello fisico, mentale, tattico e tutto quello che ne consegue.

"Quando sono con la prima squadra ascolto tutto quello che dice coach Regazzi, ogni suo consiglio è prezioso. Prendo spunto a quanto dicono i miei compagni più esperti, ogni loro suggerimento è importante per la mia crescita".

Il giovane virtussino ha un pensiero per uno degli allenatori che l’ha aiutato a crescere: "Faccio il nome di Cristian Maiello, il mio coach nella scorsa stagione – chiude Lorenzo –, che ha sempre creduto nel sottoscritto. Mi faceva giocare anche se sbagliavo tanto, mi ha dato fiducia e questo è stato fondamentale per la mia crescita".

Quella di domenica è stata solo la prima presenza in giallonera. Il primo sogno si è realizzato, il prossimo è collezionare altri gettoni e minuti in campo.