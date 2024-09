Compleanno azzurro. Un regalone per i 50 anni biancorossi: la Nazionale!. Non giocava al Bigi dal 1999

La festa per il traguardo del mezzo secolo di vita porta in regalo alla Pallacanestro Reggiana e alla città un cadeau inaspettato: il ritorno della Nazionale di basket al PalaBigi a 25 anni dall’ultima volta (l’ultima partita al PalaBigi della Nazionale è stata giocata nel 1999, Italia-Francia 69-64). Ad annunciarlo, al culmine della kermesse che ha festeggiato il genetliaco dello storico sodalizio di basket, in una piazza Prampolini gremita da quasi 3000 appassionati, è stato il presidente della Fip, Gianni Petrucci che lo ha definito "un modo per ringraziare la società per quanto fatto per il basket e per come la famiglia Bartoli sta portando avanti questo percorso". A seguire il massimo dirigente federale ha regalato a Veronica Bartoli una maglia azzurra ufficiale con il suo cognome. La truppa del ct Pozzecco giocherà in via Guasco il prossimo 25 novembre il match di qualificazione agli Europei contro l’Islanda. La bella news sportiva ha fatto da importante cornice alle celebrazioni biancorosse per il prestigioso traguardo, a cui hanno partecipato tanti ex campioni del passato, da Montecchi, a Rustichelli, passando per Angelo Reale, sino alle leggende degli anni recenti: Kaukenas e Della Valle. La serata si è tinta fin da subito di biancorosso con la presentazione delle formazioni del fertile settore giovanile e da quella della prima squadra: con i giocatori presentati uno per uno e salutati da cori e applausi. Capitan Vitali si è rivolto alla piazza esclamando: "Siete uno spettacolo, grazie per essere sempre al nostro fianco". A guidare i saluti istituzionali il sindaco di Reggio, Marco Massari, che si è presentato sul palco indossando la canotta di quando giocava nel vivaio della Pallacanestro Reggiana e leggendo un brano di "Confiteor", di Piergiorgio Paterlini, nella pagina che il noto scrittore reggiano dedica alla sua passione per il basket. Veronica Bartoli, anche lei salutata con un grandissimo applauso si è rivolta alla piazza dicendo: "Non so se sarò qui per i 100 anni della squadra, ma il solco tracciato da chi ci ha preceduto lo stiamo portando avanti con grande impegno, in particolare i valori sportivi di questa società".

A portare il suo saluto anche il presidente della Reggiana Calcio, Carmelo Salerno, con la maglia dedicata alla squadra di basket che "abbiamo indossato per la prima volta a Genova contro la Sampdoria, e direi che ci ha portato bene".

Dopo di che è stato dato il via alla proiezione del film "Prima della partita", del regista Massimiliano Finazzer Flory, dedicato alla Storia della Pallacanestro Reggiana: "Di cui io sono il responsabile ma il cui merito è tutto vostro" ha dichiarato il regista rivolgendosi agli appassionati.

Gabriele Gallo