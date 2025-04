Conclusione del concorso fotografico 'Un click per Nick' in memoria di Nicolò Ulivi

‘Un click per Nick’ è giunto alle battute conclusive. Il concorso fotografico di beneficenza nel ricordo di Nicolò Ulivi, fotografo e appassionato di basket – scomparso il 24 maggio 2024 a soli 26 anni in un incidente stradale – si chiuderà infatti nella giornata di sabato. Quando, dalle ore 10, aprirà presso la Fabbrica delle Candele una speciale mostra fotografica aperta a tutti. Saranno esposti gli scatti finali dei concorrenti che si sono cimentati nella fotografia sportiva nel corso delle partite casalinghe di regular season della Pallacanestro 2.015. Nel corso della mattinata, alcune classi delle scuole forlivesi seguiranno una lezione di educazione stradale a cura della Polizia Locale di Forlì. Partecipando, poi, a una pesca che metterà in palio gadget offerti dalla società biancorossa.

Nel pomeriggio, dalle 17, si terrà infine la premiazione dei vincitori del concorso e verranno battute all’asta le foto in gara. Il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Ettore: un sorriso per l’Africa’, attiva in Tanzania nella ristrutturazione del centro sanitario di Kisawasawa. Sarà presente anche il food track dell’associazione ‘Cava Rei’, i cui proventi andranno a sostegno della stessa associazione.