Consorzio Leonardo Con Jesi serve la scossa

Dopo un back to back di trasferte riparte la lunga marcia del Dany Basket Quarrata. Al PalaCarrara questa sera alle ore 21 la formazione di coach Tonfoni se la vedrà con la General Contractor Jesi, il primo avversario di un miniciclo di 3 partite in una settimana. Per Quarrata l’occasione di stupire, per Jesi un match da non sottovalutare. La formazione marchigiana è stata costruita per stare nei piani alti anche se l’inizio non è stato scoppiettante. Dopo una sofferta vittoria all’overtime con Imola, sono arrivati due ko con Caserta e Latina. La squadra a tratti è sembrata ancora alla ricerca di una propria identità, alternando grandi break a preoccupanti momenti di pausa. In ogni caso coach Ghizzinardi ha a disposizione un roster molto forte che abbina esperienza, talento e fisicità. Nel reparto point guard ci sono l’italo-argentino Maglietti, l’ex Agrigento e Piombino Piccone e Nicoli. Da tre l’islandese Palsson, tiratore micidiale. Nello spot di numero quattro agisce quel Marco Arrigoni che abbiamo ammirato tre anni con la maglia degli Herons. Un giocatore dotato di un’intelligenza sopraffina, che sa incidere in attacco dove gioca da play aggiunto, così come in difesa grazie alla rapidità di piedi che gli consente di tenere i piccoli su un cambio. Da cinque ci sono i centimetri dell’ex T Tecnica Gema Di Pizzo. Completano il pacchetto lunghi l’esperienza di Bruno e il giovane Del Sole. Un test sicuramente difficile ma non impossibile, contro una squadra che ha sì ottime individualità ma che difensivamente non è sembrata impenetrabile.

In più, ciò che balza agli occhi rispetto ad altre contender è la profondità della rosa. Quarrata non arriva a questo appuntamento nelle migliori condizioni: Calabrese (out con la Pielle dopo poco più di un quarto) e De Gregori sono in dubbio e solo nelle ultime ore si saprà se potranno essere della partita. Intanto in casa Dany cresce la condizione di Tiberti. La sua duttilità sarà un’arma preziosa per coach Tonfoni, a maggior ragione se la squadra non dovesse essere al completo. Ai mobilieri per sbloccarsi serve una prestazione di carattere, ritmo e fluidità offensiva, limitando soprattutto le palle perse, autentico tallone d’Achille di queste prime giornate.

Leonardo Meacci