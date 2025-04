Consorzio Leonardo Quarrata vicino ai playoff in Serie B Interregionale

Per la seconda annata consecutiva, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata potrebbe tagliare il traguardo playoff in Serie B Interregionale. A tre giornate dal termine della seconda fase, l’ipotesi è ad un passo dal trasformarsi in realtà. Già, perché i mobilieri occupano il settimo posto della classifica del Play-In Gold con un bottino di 18 punti, quattro in più rispetto alla nona, il Costone Siena, che sarebbe la prima squadra esclusa dalla griglia playoff.

Per essere certa di chiudere fra le prime otto, la formazione biancoblu dovrà quindi conquistare due successi, a prescindere da quelli che saranno i risultati ottenuti dalla Vismederi, che in stagione regolare ha battuto i mobilieri sia all’andata che al ritorno (e che, di conseguenza, in caso di arrivo a pari punti finirebbe davanti). Una missione che sembra assolutamente alla portata del Dany Basket, protagonista di un grande cammino nella seconda fase, fatto di sette vittorie e solamente due passi falsi. "In questo Play-In Gold abbiamo preso il volo – il racconto del coach di Quarrata, Alberto Tonfoni –. Ci siamo presentati con appena 4 punti, mentre adesso ne abbiamo ben 18. Il gruppo si è compattato, dimostrando maturità ed efficienza, e mietendo vittime illustri". A cominciare da Oleggio Magic, travolta al PalaMelo. "Per adesso abbiamo perso appena due gare, di cui una di appena una lunghezza e dopo un tempo supplementare".

Balducci e compagni sono reduci dalla netta affermazione interna ottenuta ai danni di Coelsanus Basket Sette Laghi Gazzada e nel prossimo turno saranno di scena a Tortona contro la giovane compagine della Gulliver Derthona, mandata al tappeto all’andata con il punteggio di 74-52. La squadra piemontese occupa l’ultima posizione della graduatoria e in questa seconda fase ha ottenuto solamente un’affermazione, ma guai a prendere sottogamba l’impegno.

Francesco Bocchini