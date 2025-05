Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata punta ai playoff di serie B Interregionale

Senza timore, a caccia dell’impresa. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata non si nasconde: voleva fortissimamente i playoff di serie B Interregionale e li ha ottenuti: ora desidera prolungare il sogno. Sarà l’Oleggio Magic Basket l’avversario nel primo turno dei playoff. Questo alla luce del posizionamento finale delle due squadre al termine della seconda fase del campionato, denominata Play-In Gold: i rivali hanno chiuso al primo posto della classifica con un bottino di 34 punti, mentre il Dany Basket è risultato ottavo con 22.

Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità, dato che i mobilieri si sono imposti al PalaMelo per 91-74, mentre al ritorno la giovanissima formazione (composta quasi interamente dal gruppo Under 19 Eccellenza dell’Olimpia Milano) allenata da Michele Catalani si è presa la rivincita, festeggiando il successo con il punteggio di 72-53.

Pilotti e compagni avranno dalla loro parte il vantaggio del fattore campo. La serie inizierà infatti in terra milanese, con gara-1 in programma sabato 10 maggio (palla a due alle 18.30). Il secondo appuntamento si terrà invece al PalaMelo della città del mobile mercoledì 14 maggio (il via alle 21). Nel caso in cui ci fosse bisogno della terza partita, l’eventuale bella, questa andrà in scena sul parquet di Oleggio, domenica 18 maggio, sempre a partire dalle 18.30. Anche in questi playoff, Quarrata avrà tanti tifosi al seguito: d’altronde, c’è aria di impresa.

Le altre tre serie di playoff di questa appassionante B Interregionale inizieranno tutte a partire da domenica 11 maggio. Presenti altre quattro squadre toscane. Il Basketball Lucca se la vedrà con la Riso Scotti Pavia (Lucca ha il vantaggio del fattore campo). Le Patrie Etrusca San Miniato (con fattore campo a favore nella serie al meglio delle tre partite) incrocerà le armi contro la Bc Servizi Arezzo. Nell’ultimo incrocio invece la Computer Gross Empoli giocherà gara-1 in Piemonte contro il College Borgomanero.

Gianluca Barni