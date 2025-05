Consorzio Leonardo show. La semifinale è realtà

Consorzio Leonardo

106

Oleggio

99

dopo 1 tempo supplementare

CONSORZIO LEONARDO : Angelucci 18, Artioli 7, Balducci 8, Molteni 14, Calabrese 14, , Regoli 20, Antonini 14, Tiberti 11, Mongelli, Diks, Babovic, Nyuol. All. Tonfoni.

OLEGGIO MAGIC BASKETBALL: De Ros 11, Casella 5, Karem 6, Pilotti 3, Borsani 27, Suigo 16, Lonati 13, Garavaglia 10, Ceccato 2, Van Elswyk 6, Toffanin, Youssef. All. Catalani.

Arbitri: Cirinei e Nocchi.

Parziali: 27-13, 51-37, 67-62, 90-90.

Una vittoria che resterà nella piccola, grande storia del Dany. Per la prima volta, infatti, il Consorzio Leonardo disputerà la semifinale dei playoff di Serie B Interregionale. La formazione mobiliera elimina Oleggio Magic Basketball, la testa di serie numero uno del tabellone, battendola 106-99, dopo un tempo supplementare, anche in gara-2 al PalaMelo della città del mobile.

Un secondo confronto vibrante, ricco di colpi di scena, come i due canestri ravvicinatissimi di Antonini che valgono l’overtime, quando nell’ultimo minuto dei regolamentari gli ospiti sembravano ormai sicuri del successo. Dopo questa qualificazione, Balducci e compagni se la vedranno in semifinale contro Borgomanero, che ha superato nei quarti l’Use Empoli.

Dopo un inizio equilibrato, con Oleggio a condurre, Quarrata piazza un tremendo break di 15-0, ispirato soprattutto da Calabrese, Balducci e Tiberti (21-11 all’8’). I ragazzi di coach Alberto Tonfoni scappano via sul +14 al termine del primo periodo, che va in archivio sul 27-13. L’avvio di seconda frazione è a rilento per entrambe le squadre. Poi Quarrata riesce a portarsi a +17. Nella prima parte della ripresa Quarrata inizia a riscontrare le prime vere difficoltà, Oleggio rimonta e addirittura tocca il +5 (85-90), ma i quarratini non mollano e grazie ad Antonini riescono ad arrivare all’overtime. Che segna il trionfo dei nostri, scatenando la gioia irrefrenabile del pubblico del PalaMelo.

Gianluca Barni