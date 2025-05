Consorzio Leonardo trionfa a Borgomanero: rimonta spettacolare nei playoff

College Borgomanero

70

Consorzio Leonardo

72

COLLEGE : Broggi 4, Benzoni 9, Piccirilli 8, Gaiola 16, D’Amelio 14, Bazan 8, Osasuiy 7, Rupil 4, Charfie, Giustina ne, Osagie ne. All Di Cerbo.

CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Angelucci 18, Balducci 2, Molteni 14, Calabrese 8, Regoli 6, Antonini 8, Tiberti 16, Artioli, Mongelli, Nyuol ne, Bortnikovs ne, Babovic ne. All. Tonfoni.

Arbitri: Dell’Accio e Giuliani.

14-16, 36-33, 56-51.

Il Consorzio Leonardo compie l’impresa, espugnando il PalaDonBosco di Borgomanero 72-70 nella gara d’andata della semifinale dei playoff di serie B Interregionale. Il ritorno mercoledì 28 maggio, dalle 21 al PalaMelo di Quarrata. L’eventuale bella domenica 1° giugno. Da -12 a +2 e tutto nell’ultimo quarto: una rimonta sensazionale, quella quarratina. Quando pareva spacciato, falloso e nervoso, il Dany Basket si è ritrovato d’incanto, tirando fuori grinta e lucidità eccezionali.

Inizio con tanti, troppi errori: al 3’ è solo 4-2. C’è grande equilibrio: 14-14 al 7’58“. Identico refrain a inizio del secondo quarto. Massimo vantaggio mobiliero dopo un minuto e mezzo: 20-16. Il tiro da 3 non premia i padroni di casa: 25-33 per Quarrata al 6’30“. Un fallo antisportivo di Tiberti rimette in gioco Borgomanero: 30-33. È tempo di sorpasso per i piemontesi (34-33) proprio prima dell’intervallo.

Allungo novarese in avvio di ripresa (41-36). Quarrata sbaglia tiri liberi a go-go, ma l’equilibrio regna sovrano. Tecnico a Balducci: 50-48 pe. Massimo vantaggio dei locali, trascinati da D’Amelio, in apertura di ultimo quarto (60-51). È un Quarrata in difficoltà. Prende il largo Borgomanero; i due punti di Quarrata nei primi 3 minuti di gioco parlano chiaro. Grande cuore, però, dei mobilieri, che da -12 passano a -6 con tanto Tiberti (65-59 al 36’). Calabrese riporta il Consorzio a -3 (67-64). Nel momento topico, due bombe di Angelucci valgono il sorpasso (69-70). Ed è gioia pura, il sogno della finale con un’altra vittoria diventerà realtà.

Gianluca Barni