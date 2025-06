Contest Under 15: premiati i giovani talenti del fair-play e delle qualità umane

Fair-play e qualità umane sono quelle peculiarità che, in uno sportivo, ne aumentano lo spessore, a prescindere da talento e abilità tecniche. La prima edizione del Contest Under 15 si è conclusa con la consegna degli attestati. L’iniziativa, promossa dagli "Amici della Pallacanestro-Luca Del Bono" onlus, puntava a individuare il miglior giocatore e giocatrice delle squadre della provincia che partecipano al campionato Under 15.

La particolarità è che, più che alle qualità tecniche, si è guardato alle qualità umane, al rapporto con compagni ed avversari. Primo: Lucio Citti, del Vela Viareggio; secondo: Nicholas Petri del Versilia "2002"; terzo: Jale Gianno Gonzales del Bcl. Nel femminile, primo posto per Giada Prestigiovanni del Bieffe Porcari; seconda e terza, rispettivamente, Emma Zito e Gemma Michelotti, entrambe del Le Mura Spring.

"E’ un’idea nata per diffondere la passione e i valori sportivi soprattutto nei settori giovanili – dice Patrizia Pecchia, presidente degli “Amici della Pallacanestro-Luca Del Bono” – . Vogliamo che, per questi ragazzi, questo premio sia un’ulteriore iniezione di fiducia che li avvicini ancora di più allo sport. Poi, a settembre, in occasione del trofeo “Lovari”, avranno l’occasione di scendere sul parquet e sfilare accanto ai campioni della serie “A”".

Il premio consiste in un rimborso per la quota di iscrizione a un "camp" estivo di pallacanestro o per l’acquisto di articoli per l’attività sportiva. L’importo saranno: di 500 euro ciascuno per i vincitori delle categorie maschile e femminile; 300 ciascuno per i secondi e 200 ciascuno per i terzi. Nel maschile partecipavano tutti i giocatori delle squadre Under 15 di Bcl, Skywalkers, Pallacanestro Versilia, Vela Viareggio, Ludec Porcari; nel femminile tutte le giocatrici delle squadre Under 15 di Bieffe Porcari, Le Mura Spring e Pieffe Viareggio.

Si è passati da una prima fase di voto on line sul sito www.amicidellapallacanestrolucca.it. Poi c’è stato il voto degli allenatori delle singole squadre che hanno espresso tre voti su giocatori e giocatrici a loro scelta, basandosi sulle finalità del contest, includendo le abilità tecniche, il fair-play e le qualità umane. Il punteggio finale è stato determinato dalla somma del voto on line e di quello ponderato degli allenatori.

Massimo Stefanini