Conto alla rovescia per una A2 ’grandi firme’. La Sella Cento sogna un posto nei ’play in’

Sarà una serie A2 dalle grandi firme quella che aprirà i battenti il 20 settembre con l’anticipo tra Wegreenit Milano e Dole Rimini.

Quattro scudetti (due a testa per Pesaro e Fortitudo) e sette Coppe Italia sono uno score di tutto rispetto e danno la dimensione dei poteri forti in gioco. Piazze come Bologna, Forlì e Rimini, e poi Verona e Torino al Nord, e le agguerritissime Rieti, Scafati, Avellino e Brindisi al centro-sud, la massima serie la conosco bene e, in differenti periodi, l’hanno frequentata con costanza.

La concorrenza per accaparrarsi quelle due poltronissime sarà agguerrita e alcuni roster al via potrebbero, con pochi ritocchi, ben figurare anche in serie A. In questo scenario Cento dovrà sgomitare con convinzione per cercare di mettersi cinque avversarie alle spalle evitando la roulette russa dei play out, esattamente come seppe fare nella passata stagione.

Per meglio comprendere i valori in campo abbiamo suddiviso le 20 squadre in quattro fasce, partendo da chi lotta per la promozione, per poi passare ai play off, alla salvezza e ai play out.

PRIMA FASCIA.

In pole position per conquistare il primo posto che da l’accesso diretto al paradiso del basket italiano, troviamo Scafati, Verona, Rimini, Avellino e Brindisi. Tra queste Scafati, scesa dalla A in maniera piuttosto netta (solo 6 vittorie) ma non senza polemiche (sette mesi di squalifica al suo vulcanico presidente Longobardi), ha un roster di valore assoluto, così come Verona di coach Demis Cavina e del super duo Mcgee-Johnson, ma anche di un pacchetto di italiani di qualità assoluta.

Rimini dell’ex Tomassini si è fermata a un passo dalla finale play off, e ci riproverà, come i due esperti tecnici Bucchi e Buscaglia capeggeranno Brindisi e Avellino, con gli irpini che nello starting five schierano un certo Mussini.

SECONDA FASCIA.

A stretto contatto con le squadre di testa possiamo schierare la Fortitudo, che ha allestito una squadra a immagine e somiglianza del suo coach Caja, ma anche Forlì e Cividale del gioiellino Francesco Ferrari (Mvp con l’Italia vincitrice agli Europei u20) non sono distanti.

L’arrivo del gm Della Salda conferma la voglia di alta classifica di Pesaro di coach Spiro Leka, che vuole completare il roster con il crack Pullen, mentre questo quintetto si chiude con Rieti.

TERZA FASCIA.

Riparte da qui Cento, ossia in quel limbo che può farti finire senza patemi la stagione, ma dove si può anche sognare un posto nei play in.

Torino in primis, e la squadra di Di Paolantonio (importantissima la conferma dei due Usa Davis e Devoe) sembrano le meglio attrezzate, poi arrivano Cremona di coach Bechi, Urania e Livorno.

QUARTA FASCIA.

Grandi ambizioni, zero fattore campo, Bergamo (ex Orzi) cercherà di conquistare almeno il piano di sopra, ma la squadra non convince fino in fondo, cosi come il trio delle neopromosse, Roseto, Ruvo di Puglia e Mestre, che dovranno battagliare parecchio in questa categoria per farcela.

Dalle stelle alle stelle, invece, Pistoia, che a differenza di Scafati non ha velleità di risalita ma piuttosto la necessità di mantenere la categoria, dopo un’estate molto tribolata.

Federico Boschi