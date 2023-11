CONTRO FORLì CI SARà. Cento, da Brindisi arriva Mitchell

Il mercato in serie A2 continua a ‘ribollire’ e, tra indiscrezioni e voci, Cento inserisce la sua seconda nuova pedina a stagione in corso. Dopo l’ingaggio di Maximilian Ladurner da Trieste (al posto dell’infortunato Lorenzo Benvenuti), la compagine emiliana ha infatti annunciato la firma di un nuovo straniero. Sì, perché Wendell Mitchell è la nuova guardia di coach Mecacci e andrà a sostituire Ty Sabin, che non è riuscito a ritrovare lo smalto dei tempi di San Severo (13,7 punti di media). Mitchell è in arrivo dalla massima serie di Brindisi (4,3 punti in 14’ di utilizzo), da cui si era separato nelle scorse ore, e scenderà dunque in campo nel match contro Forlì di sabato 2 dicembre. Attenzione poi alle mosse di Verona: il club scaligero ha trovato l’accordo con l’esterno Saverio Bartoli (oggi a Cividale: raggiungerà il fratello Vittorio, ex Ravenna, e sopperirà all’infortunio di Massone) e starebbe valutando il veterano Carlos Delfino, che da diverse settimane si allenava proprio a Cento.