Copertura televisiva. RadioSienaTv trasmetterà tutte le gare esterne

Anche in questa stagione, a partire dalla trasferta di domenica prossima a Borgomanero, le partite della Mens Sana Basketball lontano dal PalaEstra saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva televisiva su RadioSiena Tv (canale 91 del digitale terrestre e streaming sul sito www.radiosienatv.it). Grazie alla collaborazione con il gruppo editoriale di RadioSiena Tv, la Note di Siena Mens Sana Basketball sarà quindi sempre in diretta in tv e su smartphone o tablet. La partita in trasferta trasmessa in diretta sarà poi in replica il lunedì alle 21.30. Inoltre, sempre su RadioSiena Tv, sarà possibile seguire in differita esclusiva anche le partite casalinghe sempre il lunedì alle 21.30. "Siamo soddisfatti di poter continuare la collaborazione con RadioSienaTV – afferma il presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati dopo il rinnovo dell’accordo - che permette a tutti gli appassionati di basket senesi e toscani di poter seguire le partite in trasferta della nostra squadra. Ringrazio l’editrice Elena Pianigiani che ha voluto proseguire convintamente questa collaborazione che dà lustro sia alla nostra società che all’emittente, e che offre un servizio aggiuntivo ai nostri tifosi".