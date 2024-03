Coppa Italia A2 femminile. Venerdì tocca a Matelica

Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, la Halley Thunder si lancia verso la sua prima Final eight di Coppa Italia di A2, torneo cui hanno accesso le prime quattro dei gironi A e B al termine del girone di andata. Si gioca a Roseto da venerdì a domenica. Le matelicesi, grazie al quarto posto raggiunto al giro di boa, affrontano venerdì alle 18.30 la Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno, leader dell’altro raggruppamento a metà stagione. Il loro match sarà preceduto, alle 14.30, dalla sfida fra Delser Crich Udine e Logiman Broni e, alle 16.30, dalla partita tra Autosped Bcc Derthona ed Ecodem Alpo. Il quadro della prima giornata di gare sarà chiuso dal match delle 20.30 fra l’Aran Cucine Panthers Roseto e la Techfind San Salvatore Selargius. Le vincenti disputeranno poi, sabato, le semifinali. Il tabellone è già stato sorteggiato; pertanto, la Halley Thunder, qualora dovesse vincere l’incontro dei quarti, incrocerebbe in semifinale la strada di Udine o del quintetto pavese della Logiman Broni.

Tornando al campionato, il team di coach Sorgentone - priva pure della forte Benedetta Gramaccioni, infortunatasi a un piede - è scivolata in sesta posizione, raggiunta a 24 punti da quel Bolzano che, per soli 2 punti, è stato corsaro - sabato scorso - al PalaChemiba di Cerreto. La classifica ora è la seguente: Udine 38, Villafranca e Roseto 34, Treviso 28, Trieste 26, Matelica e Bolzano 24, Ponzano 22, Umbertide 16, Vicenza e Rovigo 14, Ancona 12, Vigarano 6, Abano 2. Ancona e Abano hanno una gara da recuperare. La società ha ingaggiato la play Benedetta Dell’Orto che ha esordito contro Bolzano. "È stata una ‘prima’ importante per lei – ha detto coach Domenico Sorgentone – e ha dimostrato che potrà essere utile a questa squadra".

m. g.