Coppa Italia di A2 basket femminile. Vince San Giovanni in Valdarno. Eliminata l’Halley Thunder

San Giovanni 66Matelica 42

SAN GIOVANNI VALDARNO: Degiovanni 16, Rossini 7, Policari 12, Lazzaro 5, Sposato, Mioni 8, Stroscio 2, Cruz Ferreira 9, Amatori 4, Di Fine, De Cassan 3. All. Garcia.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 1, Patanè 5, Celani 5, Battellini, Gramaccioni 9, Gonzalez 10, Zamparini, Poggio, Bonvecchio 4, Andreanelli, Sanchez 8, Catarozzo. All. Sorgentone.

Arbitri: Spinelli e Toffali.

Parziali: 16-9, 37-20 (21-11), 52-33 (15-13), 66-42 (14-9).

Alla Final eight di Coppa Italia la Halley Thunder esce subito di scena, perdendo nei quarti contro le toscane, prime nel girone A dell’A2. Contrariamente allo scorso anno, quando furono le matelicesi ad eliminare il San Giovanni al debutto, stavolta il parquet abruzzese ha emesso ben altro verdetto. La squadra di coach Sorgentone è partita male, subendo la fisicità delle avversarie e sbagliando molto in attacco. Basti pensare al parziale dell’intervallo: 20-37! Matelica non ha mai segnato così poco in 20 minuti di gioco. C’è da dire che in questo brutto avvio la Halley Thunder ha perso per infortunio la "lunga" più forte, Anna Poggio, che sotto canestro è un osso duro per tutti. L’inossidabile Sanchez ha cercato di fare del suo meglio, come il capitano Gonzalez, ma anche nella ripresa si è visto quanto fosse più in serata la compagine toscana. Nella terza frazione, mettendosi a zona in difesa e stringendo le maglie, le matelicesi hanno provato a riaprire la sfida, tornando a -15 (31-46), però le speranze si sono spente quasi subito perché il San Giovanni Valdarno è tornato in cattedra fino al suono della sirena.

m. g.