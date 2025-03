Coppa Italia, prima volta da sogno. La stella Rbr brillerà al PalaDozza. Dell’Agnello: "Vogliamo il trofeo». Cividale sarà il primo ostacolo

di Loriano ZannoniSi gioca, le quattro regine del girone d’andata sono pronte e anche la coppa è in attesa di qualcuno che la alzi. Da domani si fa sul serio, con Rimini attesa alla sfida con Cividale delle 20.30, mentre la partita tra Udine e Cantù aprirà la kermesse cestistica alle 18. Al Paladozza di Bologna sono attese tutte le tifoserie e il contorno sarà di quelli delle grandi occasioni. "Siamo davvero molto orgogliosi di essere lì – dice Sandro Dell’Agnello –, per Rimini è la prima volta. Quattro squadre su venti si sono guadagnate l’approdo alla Final Four ed è una grande occasione per tutte per alzare un trofeo in questa stagione. Non sottovalutiamo l’impegno di venerdì, anzi. È vero che dopo ci attenderà un tour de force in campionato, ma questa Coppa è molto importante e noi vogliamo presentarci all’appuntamento al massimo, cercando di vincere con Cividale e poi anche domenica".La squadra biancorossa sta riprendendo confidenza coi meccanismi abituali, ma più che altro si sta allenando insieme, con tutti a disposizione, da qualche giorno. Una novità, rispetto a un febbraio terribile dal punto di vista degli infortuni. "Stiamo cercando di trovare un equilibrio di squadra – prosegue il capoallenatore di Rbr –. Con la Gesteco ci siamo affrontati diverse volte ormai. Ci conosciamo. Udine e Cantù? Due delle favorite per il primo posto ad agosto, non sorprende che siano lì". Per l’occasione, ma anche per il RivieraBanca Day di venerdì 21, la squadra sfoggerà una maglia molto particolare. Una divisa nera con inserti e scritte dorate e, bene in evidenza, il tricolore in diverse forme. Per la Final Four insomma, Rbr si presenta tirata a lucido."È un momento storico per noi – spiega il direttore generale della Rinascita, Davide Turci –. Siamo una società ambiziosa che vuole tornare a sognare e questa Final Four è un momento che vogliamo condividere con i soci, gli sponsor, i tifosi e tutta la città. I discorsi sulla società che non vuole salire di categoria? Noi vogliamo ballare fino in fondo. Vogliamo vincere la Coppa Italia così come vogliamo provare a vincere il campionato. Quest’anno si punta al massimo".Nel roster biancorosso, poi, c’è anche qualcuno che ha una certa esperienza con le Final Four. È Giovanni Tomassini, che è arrivato in finale già ai tempi di Cento. "Affronti le migliori – spiega Tomassini –, c’è un trofeo da alzare e si gioca al Paladozza, vogliamo tutti dare il meglio di noi stessi per ottenere l’obiettivo". RivieraBanca sarà seguita domani a Bologna da un nutrito numero di tifosi. La partita con Cividale sarà inoltre trasmessa su LnpPass in diretta e su Icaro Tv alle 23 in differita.