Coppa Toscana. Al PalaOrlandi le attese final four del 6-7 gennaio

Anche il Costone ha ufficializzato che ospiterà le final four di Coppa Toscana, in programma il 6 e 7 gennaio. "Siena e il Costone saranno il centro della pallacanestro regionale – ha commentato Emanuele Montomoli, presidente del Costone –. Siamo orgogliosi per questo traguardo, per noi era importante. L’orgoglio è anche nella consapevolezza che daremo la possibilità a tutta la cittadinanza di osservare il meglio che c’è in Serie C, dal vivo al PalaOrlandi". Il programma prevede 3 incontri, due semifinali e la finale. Società già a lavoro per organizzare l’evento, nei prossimi giorni saranno resi noti sponsor e dettagli dell’iniziativa. A contendersi il Trofeo Piperno Costone, Prato, Fides Montevarchi e Valdisieve. "È un grande successo – ha detto il dg gialloverde Andrea Naldini –. Il primo a credere nella candidatura è stato il ds Francesco Bonelli, a lui vanno i ringraziamenti di tutto il Costone. E poi grazie alla Federazione che ci ha accordato la massima fiducia".