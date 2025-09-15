Coppa Toscana Femm. Costone si impone nettamente su Castelfiorentino

COSTONE 73 CASTELFIORENTINO 34

COSTONE: Samokhvalova 12, Miccoli 13, Bonaccini V 8, Sabia 8, Kazantseva 14, Zanelli 1, Pastorelli 4, Bonacccini G, Pierucci 6, Sposato, Casini 4, Nanni 3. Coach Fattorini.

CASTELFIORENTINO: Lucchesi 1, Baldinotti 2, Calugi 5, Bandinelli 4, L’Ala, Samoylych 2, Bellantoni 13, Dani 2, Fiaschi 3, De Felice, D’Ambrosio 2, Ancillotti. Coach: Lazzeretti.

Arbitri: Filipovic, Cavallo.

Parziali: 22-3, 39-12, 53-20.

SIENA – Buona anzi, buonissima la prima per l’Oleificio Fiorentini Costone che, nel primo turno di Coppa Toscana (primo match ufficiale della stagione delle senesi), ha battuto in maniera nettissima Castelfiorentino per 73-34. Partita assolutamente senza storia con le ragazze guidate da coach David Fattorini brave a prendere subito il largo nella prima frazione di gioco (solo 3 punti delle ospiti nel primo quarto) e ad allungare in maniera progressivamente sempre più ampia, senza lasciare spazio alle avversarie. Insomma, è stata una prestazione super delle Ladies che hanno dominato in difesa e fatto valere tutto il proprio tasso tecnico in attacco. Del resto era anche troppo il gap tecnico, considerando che Castello deve affrontare il campionato di Serie C femminile, una categoria sotto il Costone. In ogni caso, vecchie e nuove giocatrici dell’Oleificio Fiorentini hanno dimostrato di avere una buona intesa. Ma più in generale, quando il divario è così ampio, c’è poco da dire. La squadra, dopo la salvezza della scorsa stagione, vuole crescere e lottare per obiettivi importanti. Già la Coppa potrebbe diventare un obiettivo concreto considerando che il Costone vorrebbe ospitare le final-four al PalaOrlandi. E dopo il più convincente +39 su Castelfiorentino, se il buongiorno si vede dal mattino, si può dire che l’Oleificio Fiorentini è partito decisamente col piede giusto.