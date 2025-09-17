Coppa Toscana. Gea, esordio brillante. Il Valdarno annichilito

Brillante esordio in Coppa Toscana per la Gea che nel secondo tempo spazza via il Synergy Valdarno (78-58).

Con una straordinaria accelerazione nel secondo tempo, la formazione di Silvio Andreozzi supera a pieni voti il primo turno, i sedicesimi di finale della Coppa Toscana Open-Trofeo Buglieri, battendo al Palasport di via Austria il Synergy San Giovanni Valdarno con un chiaro 78-58, figlio di venti minuti giocati a ottimi livelli. Senza Naldi, Mazzei, Baccheschi e Malentacchi, lo staff tecnico ha chiamato in prima squadra i giovanissimi Delvinson Peralta (2009), Tommaso Fommei e Davide Venezia (2010).

I primi due tempi, che hanno comunque sempre visto in vantaggio i ragazzi di Silvio Andreozzi, non sono stati disputati con l’attenzione e la concentrazione richiesta dal coach, specialmente nella scelta dei tiri e l’approccio difensivo, con qualche spazio di troppo lasciati ai valdarnesi, che hanno avuto il merito di rimanere sulla scia dei padroni di casa. Chiuso il primo tempo sul 32-25, i biancorossi dopo 50’ della ripresa si sono trovati sopra di 11 (36-25) con i canestri di Liberati e Banchi, prima del +15 sulla bomba e un canestro da sotto di Liberati. A metà frazione un’azione da cinque punti di capitan Furi (tiro da tre, più due liberi, uno sul fallo, l’altro per un tecnico), un contropiede da sotto di Banchi e la bomba dall’angolo di Romboli fanno volare la Gea sul +21 (52-31). I ragazzi di Andreozzi insistono nella loro azione e arrivano al 30’ sul 61-39. L’ultima frazione si apre con la gran tripla di Tommaso Ense (64-41), ma nel corso del tempino, con i grossetani in assoluto controllo della partita, si registrano anche le ’bombe’ di Romboli (67-46), Scurti (72-46). Sul 76-56 a 62 secondi dalla fine c’è anche l’esordio di due baby, Venezia e Fommei. Dal punto di vista statistico, la Gea ha chiuso a 15/28 da due punti, 11/34 da tre e con ottimo 15/17 dalla lunetta. Una partenza insomma di spessore per un quintetto che a tratti è stato devastante, specialmente nel terzo quarto chiuso con un parziale di 29-14.