Coppa Toscana - Serie C. Pure Bottegone si ferma agli ottavi. Passa Prato. Conferma per Santi

Stavolta, niente rimonta. Stesso copione dell’ottavo di finale di Coppa Toscana per la Valentina’s Camicette Bottegone, ma questa volta il finale è differente: la rimonta non riesce. E così niente final four di Coppa a gennaio: i gialloneri perdono con il punteggio di 78-64 (25-15, 44-33, 62-52) alla "Toscanini" contro i Dragons Prato, nei quarti di finale della competizione. La differenza tra le due squadre l’ha fatta l’avvio di partita, nel quale Bottegone ha subito il break poi risultato decisivo per l’esito dell’incontro. "Mi dispiace per lo scarto finale perché, se è vero che Prato ha meritato, è altrettanto vero che in larga parte c’è stato equilibrio – dichiara il coach della Valentina’s, Maurizio Milani –. Dopo aver regalato il primo quarto, una pessima costante, ci siamo messi a zona, rientrando. C’è ancora da dare continuità ai momenti buoni rispetto a quando andiamo in difficoltà. Quando fai 2, 3 errori in fila contro formazioni come Prato, lo paghi pesantemente. Inoltre, mi auguro che quello visto in questa occasione non sia il metro arbitrale che verrà usato in questa annata (fischiate 6, 7 sanzioni a Bottegone, tra falli tecnici e antisportivi, nda), altrimenti tutto diventa più complesso. Comunque, ho visto passi in avanti per 35’ contro un team che lotterà per i primi posti. Ora ci prepareremo al debutto in campionato, che sarà altrettanto complesso". Intanto, la società ha annunciato la conferma di Luca Santi. Nell’ultimo campionato, per il play/guardia classe 2006 ci sono state 24 presenze con 3.8 punti di media in maglia

giallonera. Luca è poi tornato ad allenarsi con il gruppo con l’avvio della preparazione estiva e,nelle due gare di Coppa Toscana, è stato uno dei protagonisti a livello offensivo. Guadagnandosi si fatto il contratto. "Sono contento di rimanere in un ambiente che già ben conosco – ha affermat –. Sono molto carico, darò il massimo".

G.B.