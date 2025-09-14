Coppa Toscana, si parte. Dragons e Union in casa

Una scorpacciata di basket attende gli appassionati alla palestra Toscanini in questa prima giornata di partite ufficiali. Nel primo turno di Coppa Toscana entrambe le squadre pratesi di serie C maschile giocheranno infatti oggi in casa. A cominciare saranno i Dragons, che riceveranno la visita del Fucecchio alle 18, mentre alle 21 l’Union Basket ospiterà il San Vincenzo. Si comincia dunque a fare sul serio e la Coppa fornirà i primi verdetti in vista del campionato sulla composizione delle rose, che sono state entrambe molto rinnovate.

Intanto, sul palco allestito in piazza Duomo davanti al Caffé Coppini, i Dragons si sono presentati alla città, cominciando dai componenti del consiglio direttivo (Fabrizio Massai, Stefano Scarselli, Silvio Buccassi e Luca Parretti) capeggiati dal presidente Fabio Amerighi. E’ stato quindi il turno dei protagonisti della prossima stagione senior con Edoardo Banchelli (coach), Gabriele Daddioli (assistent coach), Iacopo Baroni e Davide Arcangioli (preparatori fisici), Giorgio Papini (massaggiatore), Stefano Scarselli (direttore sportivo), Luca Parretti (team manager), Niccolò Gori (medico sociale), Filippo Iandelli (fisioterapista) e i giocatori Christian Manfredini, Edoardo Marini, Daniel Catalano, Riccardo Balducci, Milo Staino, Iacopo Marchesini, Ernesto Paloscia, Francesco Plutino, Alberto Smecca, Niccolò Goretti, Ilemane Ndoye, Simone Pisco, Tommaso Pacini, Lapo Burgnich, Fredrick Aghafekokhian ‘Dudu’.

"Apriamo le danze con una gara difficile - spiega coach Edoardo Banchelli prima del match di Coppa -. Ci sarà tensione visto che dovremo ancora sistemare gli ingranaggi ma sono fiducioso perché i ragazzi si sono allenati bene e anche le amichevoli hanno dato indicazioni interessanti. L’organico sarà al completo. Troveremo una squadra ostica come Fucecchio, con il blocco della passata stagione che vinse proprio da noi di rincorsa alle Toscanini nell’ultimo quarto. Si sono rafforzati con un paio di giocatori importanti come l’ex Pino Firenze Carlotti e Razzoli tornato da esperienze fuori Toscana. Nuovo anche il coach, Luca Morgeri, penso che anche loro dovranno trovare l’amalgama giusta. Spero di vedere tanta gente al palazzetto".

Massimiliano Martini