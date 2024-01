Coppa Toscana. Sono Monteroni e Asciano le senesi in campo all’Affrico

Con il campionato ancora fermo per la lunga pausa natalizia, in Divisione Regionale 1 è tempo di Coppa Toscana. Oggi e domani al palasport fiorentino dell’Affrico si disputano infatti le final 4 della competizione intitolata a Franco Bugliesi ed in campo ci sono ben due squadre senesi, la Advinser Asciano e la Simus Monteroni. La prima semifinale (palla a due oggi pomeriggio alle 17,30) vede opposti gli ascianesi di coach Totaro al Carrara Legends, compagine che milita nel girone A e che attualmente si trova a metà classifica. Pronostico in favore del team delle crete anche se in una gara secca tutto può succedere. Asciano che non può contare su Ricciardelli, infortunatosi alla spalla nell’allenamento di mercoledì. Alle 20 va in scena la seconda semifinale che vede impegnata la Simus Monteroni di fronte ai padroni di casa dell’Affrico Firenze. In questo caso sono i locali a rivestire il ruolo di favorita sia perché possono godere del vantaggio del fattore campo sia perché l’Affrico finora ha dimostrato di essere una delle migliori squadre della categoria, avendo chiuso in vetta alla classifica la prima parte della stagione. Domani alle ore 18 si disputerà invece la finalissima tra le due vincenti delle gare odierne.