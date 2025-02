Coppe europee: Milano travolta 87-70 dal Bayern

Bologna, 4 febbraio 2025 – Rischia di complicarsi la rincorsa ad un posto ai playoff dell’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo aver compiuto l’impresa contro i campioni d’Europa del Panathinaikos, ha incassato una pesante sconfitta nel 24° turno di Eurolega perdendo 87-70 sul campo del Bayern di Monaco. L’Olimpia, ancora una volta costretta a fare i conti con le pesanti assenze di Mirotic, Nebo, Causeur e Diop, ha pagato a carissimo prezzo la sofferenza sotto i tabelloni (33-23 il computo dei rimbalzi in favore dei bavaresi) e, dopo un primo tempo giocato sul filo del sostanziale equilibrio, ha ceduto il passo ai padroni di casa che hanno preso il largo con un break di 10-0 (31-19 il parziale della terza frazione) e non si sono più voltati indietro resistendo ai timidi tentativi di riaprire i giocjhi di Milano e dilagando definitivamente nei 10’ conclusivi. In grande spolvero nelle file della compagine tedesca Niels Giffey (16 punti) e Vladimir Lucic (16 punti). Prova di grande sostanza anche per l’ex di serata Johannes Voigtmann (13 punti) e per Carsten Edwards che, dopo un primo tempo chiuso a secco di punti, ne ha mandati a bersaglio 13 facendo il bello e il cattivo tempo nel terzo quarto. A tenere in piedi l’EA7 ci ha invece provato ancora una volta con maggior convinzione Zach Leday, miglior realizzatore biancorosso con 17 punti (7/9 da due per lui). Hanno chiuso rispettivamente a quota 13 e 12 Armoni Brooks e Shavon Shields.

Venezia tiene viva la speranza. Bene anche Reggio, ko Tortona

In Eurocup, invece, tiene viva la speranza di passare al secondo turno l’Umana Reyer Venezia che, dopo il passo falso con Ankara, ha travolto 91-77 i lituani del Lietkabelis nell’ultimo incontro della prima fase. Ora, per continuare il loro cammino europeo, i lagunari dovranno sperare nel passo falso dei francesi di Bourg contro il Valencia primo della classe nel gruppo B o del Cluj-Napoca. A guidare gli orogranata verso questo importantissimo sigillo è stato il terzetto formato da Tyler Ennis (19 punti e 7 assist), Mfiondu Kabengele (20 punti e 5 rimbalzi) e Kyle Wiltjer, top scorer dei suoi con 21 punti). Gli uomini di coach Neven Spahija non hanno perso tempo e hanno subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore: il 9-1 iniziale si è subito trasformato in 18-5 e ha costretto la formazione lituana, a cui non sono bastati i 19 punti mandati a referto da Varnas, a rincorrere. Una rincorsa che si è rivelata vana, perché la Reyer non ha mollato la presa e ha alzato l’asticella del vantaggio fino al +16 nel corso del terzo quarto, gestendo poi ritmi e punteggi fino al suono della sirena conclusiva. Sorrisi, in Basketball Champions League FIBA anche per la Pallacanestro Reggiana che ha piegato 91-87 il Petkim Spor dopo un tempo supplementare: cinque gli emiliani in doppia cifra, guidati da Kwam Cheatam, autore di 20 punti. Infine, sempre in Champions, è arrivato il passo falso della Bertram Derthona Tortona che, nonostante i 18 punti del trascinatore Kyle Weems, ha perso 93-86 sul campo dell’AEK di uno scatenato Prentiss Hubb (30 punti).