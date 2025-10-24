Corsolini, canestri nel Dna. Ricky, il mago dei referti: "Li abbiamo digitalizzati per dare loro nuova vita»

Figlio e nipote d’arte. Si può dire che sia cresciuto con un pallone da basket, prima nel passeggino, poi nello zainetto per andare a scuola. I canestri fanno parte della sua vita e, oggi, ne ha fatto una professione. Lui si chiama Riccardo Corsolini, è nato a Fano, il 17 dicembre 1993. Il papà si chiama Luca – giornalista –, la mamma Francesca, i nonni Gianni (leggenda a Cantù, dopo aver iniziato a Bologna) e Santi (Puglisi), che a Pesaro con la Scavolini e a Bologna con la Fortitudo ha contribuito a scrivere pagine di storia. Ricky ha frequentato le Longhena, poi le Guinizelli e infine il Righi. Poi l’Università di Bologna e la laurea in Relazioni Internazionali e un master in Sport Management a Roma. Ha giocato a basket allo Sferisterio – maglia Elleppi, poi le giovanili in Furla, maglia Sg – e, ora, è il responsabile italiano di Nbn23, azienda Sport Tech con sede a Madrid. Tra i soci europei il Chacho Rodriguez e Antoine Rigaudeau. Cosa fa Ricky con Nbn23? Segue il progetto del referto digitale per l’Italia. Ogni partita viene digitalizzata, con i dati generati da una app (Ingame) in mano agli ufficiali di campo e tutti i segnapunti al tavolo.

Riccardo, cominciamo a dire quali sono le novità. "E’ un progetto che portiamo avanti da quattro stagioni. Da questa, il referto digitale riguarderà anche la serie A, maschile e femminile. Abbiamo cominciato con la Supercoppa. E poi c’è stato l’esordio in campionato".

Referto digitale, si diceva. "Trasformiamo il referto cartaceo in un documento digitale, tramite il lavoro dei segnapunti al tavolo. Il passaggio da carta a digitale crea valore, dati che, con il metodo tradizionale, rimangono nei fogli che vanno a occupare scaffali. Con il digitale, anche il singolo punto o il singolo fallo è un dato che viene raccolto, messo in ordine".

E a chi viene inviato, una volta digitalizzato? "Al primo arbitro, all’ufficio gare e alle due squadre".

E il tifoso o l’appassionato? "Possono seguire i dati da referto o statistiche con FipStats, o Swish (le FanApp). Il tifoso può consultare gratuitamente la parte free. A pagamento ci sono una serie di approfondimenti e dati in più".

Serie A per la prima volta. "Dalla serie B interregionale in giù, a livello Emilia-Romagna, copriamo le giovanili Eccellenza, la C e la B Femminile. L’obiettivo è quello di portare il referto digitale nel 100 per cento dei campionati federali. Abbiamo rinnovato l’accordo con Fip fino al 2028".

Testato anche nei tornei, giusto? "Da un paio di stagioni a Bologna lavoriamo con i Giardini Margherita per il Playground e al Daimiloptu, a cui ho avuto il piacere di giocare. Siamo legati alla Bsl San Lazzaro per il trofeo Bruna Malaguti. Seguiamo da tre stagioni anche il circuito Fip 3x3".

Ma quante partite seguite? "Una media di 1.400 a settimana. Ma oltre a completare la digitalizzazione dei campionati federali, vorremmo anche coinvolgere gli enti di promozione sportiva, come Csi e Uisp".

Di questo passo arriverete nella Nba. "Difficile (ride, ndr) arrivare lì. Siamo diventati partner Fiba. Questo ci permetterà di raggiungere alcuni mercati come la Turchia e la Francia".

No Nba, Fiba sì. Allora prossima fermata Olimpiadi di Los Angeles? "Magari".

Papà giornalista, nonni allenatori e poi dirigenti. E lei? "Ho imboccato una strada mia, sempre pensando al mondo della pallacanestro. E poi...".

Dica. "Per molti sono il figlio di Luca, o il nipote di Gianni o di Santi. Gli amici mi chiamano Corso. Vorrei essere Ricky. Ma sia chiaro…".

Cosa? "Voglio essere Riccardo, ma il legame con la pallacanestro è forte. I nonni hanno vinto tanto. La pallacanestro ha fatto tanto per la mia famiglia. Vorrei fare una piccola cosa io per la pallacanestro".

Sognare i Giochi vorrebbe dire fare meglio dei nonni? "Mi sa che toccare le vette di nonno Santi non sarà facile. Lui ai Giochi di Los Angeles c’era".

E c’era anche a Nantes, ai tempi del primo oro europeo del 1983, nello staff di Sandro Gamba. "Certo che era lì".

Chissà cosa le ha raccontato della famosa rissa con gli slavi e Kicanovic. "Sto riguardando anche in questi giorni l’ultimo scudetto Fortitudo. Il tiro da tre di Ruben Douglas. E nonno Santi che, con il suo vocione, dice agli arbitri e agli ufficiali di campo ‘E’ buono, è buono’".

Aveva ragione lui. "Già, adesso tocca a me fare qualcosa con il mondo dei canestri".