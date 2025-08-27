Cose da Fazzi "Andrea Costa, che passione"

C’è anche tutta l’esperienza e la voglia di Cristiano Fazzi quest’anno al servizio dell’Andrea Costa. L’ex capitano degli anni d’oro biancorossi si è già calato nel suo nuovo ruolo di team manager, al servizio di questa ricostruzione della società imolese che passa anche attraverso una figura carismatica come quella dello storico playmaker della promozione in A1.

"Christian Pavani mi ha contattato chiedendomi la disponibilità per questo ruolo, ossia fare da tramite tra la squadra e la società sia dal punto di vista organizzativo che tecnico e la cosa mi ha entusiasmato – ha detto –. Il progetto è bello, volere ricostruire la società e riorganizzarla. La presenza di un allenatore come Luca Dalmonte ci aiuta, conoscendo lui anche tanti aspetti organizzativi utili per rimodulare le dinamiche societarie. C’è molta positività, voglia di fare e riacquistare una posizione che l’Andrea Costa ha avuto in passato, che io ho vissuto e che vorrei si ricreasse".

Un ruolo da scoprire per Cristiano (da dividere anche con i suoi impegni lavorativi). "Non avevo mai pensato di fare il team manager, ma ne conosco le mansioni e le tempistiche, senza contare la grande mano che mi sta dando Sofia Conti (al suo fianco durante la sua presentazione all’hotel Olimpia, ndr). Faremo di tutto perché l’organizzazione societaria sia compatibile con il mio ruolo che sto prendendo con molta serietà. Seguirò la squadra in tutte le gare casalinghe e a gran parte delle trasferte e la mia volontà è quella di essere sempre più presente".

Imolese acquisito, Fazzi rappresenta quasi un ambasciatore del biancorosso più profondo. "Entrerò in sintonia con la squadra e ai ragazzi cercherò di trasferire quello che è Imola e la passione per la pallacanestro. Devono essere consapevoli che a Imola c’è una delle migliori tifoserie italiane per presenza e passione e mi piacerebbe che in questo percorso di ricostruzione fossero coinvolti anche gli ultras. Quando anni fa sono arrivato a Imola sono stato accolto benissimo, in primis dai tifosi. All’epoca siamo riusciti a costruire una sinergia che andava oltre al rapporto tra giocatori e tifosi, condividendo gioie per le vittorie e delusioni per le sconfitte e c’è sempre stata molta unione tra noi ed è stata un valore aggiunto".

Parlando di campo, oggi pomeriggio alle 18:30 i biancorossi saranno di scena a Faenza, al PalaCattani, nell’amichevole contro i Raggisolaris (incontro aperto al pubblico).