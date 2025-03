Costone, che tegola! Nasello si blocca. Il giocatore resterà fuori 5-6 partite

"Una lesione a carico dei legamenti dell’articolazione acromion-claveare". Così, attraverso un comunicato stampa, il Costone ha fatto chiarezza in merito all’infortunio subito da Ferdinando Nasello (nella foto) alla spalla destra nell’ultima partita del Vismederi, persa in casa di Oleggio per 105-96 dopo un tempo supplementare. Il giocatore si è sottoposto ad "esami clinici e strumentali nella struttura di Neomedica – si legge ancora nella nota -. L’atleta inizierà con la riabilitazione e sarà valutato nuovamente nelle prossime settimane". Una tegola non da poco per il Vismederi che ancora deve muovere la classifica nel play-in gold e che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe fare a meno del suo asso per almeno 5 o 6 partite, considerando che già la settimana prossima è previsto il primo turno infrasettimanale della seconda fase. Per una prognosi vera e propria occorrerà aspettare le successive valutazioni strumentali sulla spalla del giocatore, per capire quello che è il grado della lesione. Nel più ottimistico degli scenari, la stima è di di poter rivedere Nasello in campo nel girone di ritorno, a cavallo tra i due match casalinghi con Casale Monferrato e Oleggio, in programma rispettivamente il 30 marzo e il 6 aprile prossimi. Ma al momento queste sono solo ipotesi. La vera grana per il Costone è che l’infortunio a Nasello è arrivato a mercato chiuso (dallo scorso 28 febbraio). Detto che, a prescindere da questo, un elemento del calibro di Nasello è difficilmente rimpiazzabile, specialmente a stagione in corso. Nasello si è fatto male a metà del primo quarto di gioco, cadendo e sbattendo sulla parete del palasport "Umbero Re" dopo aver subito un contatto da un lungo avversario nel tentativo di andare a canestro. Lo stesso Nasello è stato poi costretto a dare forfait nella restante parte del match. Detto questo, per il Costone è arrivato il momento di fare quadrato e di cercare di superare questo momento di difficoltà. Un po’ come fatto al cospetto di Oleggio dove, nonostante l’infortunio di Nasello, l’espulsione di Zeneli e le non ottimali condizioni di Banchi (alle prese con noie di carattere muscolare), la squadra ha dimostrato grande attitudine e applicazione, facendo fare tanta fatica alla capolista, costringendola a lottare fino all’overtime per ottenere una sudatissima vittoria. In estrema sintesi: è stato un risultato assolutamente immeritato per il Costone. Il Vismederi deve ripartire da lì: se l’atteggiamento della squadra sarà quello visto a Boffalore Sopra Ticino, il collettivo gialloverde non deve temere niente e può dimostrare, sul campo, tutta la sua qualità e forza. Anche a fronte degli infortuni.