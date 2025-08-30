Costone: coach Belletti è soddisfatto: "Tutto procede nella direzione giusta"

"Il lavoro sta andando bene, come deve andare in questo periodo dell’anno". Lo ha detto coach Michele Belletti (nella foto), facendo il punto della situazione in casa Costone. "Stiamo lavorando su più fronti, sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista fisico – ha proseguito Belletti –. Anzi, forse questa è la priorità come è giusto che sia in questo periodo della preparazione. Stiamo ponendo le basi per conoscersi, sia in attacco che in difesa. L’impegno prosegue anche fuori dal campo ci sono giocatori che stanno recuperando dal punto di vista fisico, Zeneli su tutti. Lo stiamo aspettando a braccia aperte dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Ma sono tanti i fronti su cui lavoriamo, sono soddisfatto".

Nel frattempo però, a partire da lunedì, il Costone dovrà fare a meno di Dario Masciarelli, convocato in Nazionale 3x3 per le qualificazioni alla Coppa Europa di categoria. "Un risultato meritato per lui – ha commentato coach Belletti –. Ha tutto il nostro appoggio per vivere a pieno questa esperienza. Speriamo veramente che possa essere convocato anche nei 4 che andranno a giocarsi l’europeo: sono occasioni che capitano una volta nella vita. Dal canto nostro – ha aggiunto Belletti -, dovremo cogliere l’assenza di Dario per crescere i giocatori anche in virtù della sua assenza. È un’occasione per migliorarsi, oltre che fare il tifo per lui".

Domani intanto il Costone sarà di scena a Prato per il primo test dell’anno. L’esordio in campionato è fissato poi per domenica 28 settembre, tra poco meno di un mese, in casa di Borgomanero. "Il calendario ci porta subito a fare una delle trasferte più lontane, contro una squadra giovane e ben allenata – ha detto Belletti -. Per me personalmente si tratta di andare vicino casa, a far visita ad un club che conosco molto bene e che da sempre è fucina di grandi talenti. Dovremo fare in modo di farci trovare pronti". All’orizzonte anche il torneo Brenci che si svolge al PalaOrlandi il prossimo weekend. Partecipano, oltre al Costone, Mens Sana, Virtus e Legnaia. "Sarà un test importante per avvicinarsi al campionato – ha chiosato Belletti -. Ringrazio la società per aver organizzato il quadrangolare".

AF