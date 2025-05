Costone: confermato coach Belletti per la Serie B interregionale 2025/2026

Sono giornate intense al Costone dove, stante la chiusura anticipata (rispetto agli standard) di stagione, la società è già a lavoro per allestire la squadra che parteciperà al prossimo campionato. Il primo tassello è coach Michele Belletti: si riparte dalla conferma dell’allenatore, la cui ufficialità dovrebbe arrivare nel giro di poche ore, per definire il collettivo che affronterà la Serie B interregionale 2025/2026. Del resto Belletti si è ampiamente meritato di restare in gialloverde, dopo un’ottima stagione contraddistinta da una prima fase super che ha qualificato il Vismederi alla poule promozione regalando quindi a metà stagione la salvezza al sodalizio cestistico gialloverde. Al di là di questo, Belletti ha avuto anche il grande merito di dare un’identità chiara alla squadra che ha espresso una buona pallacanestro per tutto l’anno, a prescindere dai risultati.

Società a lavoro anche per confermare Ferdinando Nasello che, negli ultimi due anni, è stato un punto di riferimento fondamentale per la squadra a livello tecnico, tattico e, ovviamente, anche di leadership. Per il resto il lavoro del ds Francesco Bonelli è tutto in divenire: sono tante le richieste che arrivano dal mercato per una squadra, il Vismederi, che ha messo in vetrina tanti giocatoci che si sono dimostrati capaci di stare ad alti livelli anche nel quarto campionato nazionale.

Tra i più richiesti c’è Alessandro Banchi che, con molte probabilità, potrebbe lasciare il Costone dopo tre stagioni vissute da grande protagonista. Il figlio del coach ex Mens Sana (attualmente alla guida dell’Efes Istanbul) non è però il solo per cui risuonano sirene di mercato. Molti giocatori hanno fatto bene, molti di loro hanno ricevuto offerte anche da altre società. La volontà del Costone, però, non è quella di partecipare ad aste. Nelle prossime settimane scopriremo chi sposerà ancora il progetto sportivo gialloverde, l’estate (sportiva) è appena iniziata.

A.F.