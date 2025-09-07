Costone da applausi. Stosa Virtus ko. Stasera finale contro la Mens Sana

COSTONE

86

STOSA VIRTUS

69

COSTONE: Zocca 12, Massari 3, Nasello 12, F. Paoli 7, M. Paoli 7, Gazzei 3, Nannipieri 10, Asani 6, Ballabio 10, Rosso 12, Nikoci 4. Allenatore Belletti.

STOSA VIRTUS: Ense, Costantini 6, Vegni 3, Guerra 8, Calvellini 10, Bartelloni 2, Morciano 8, Braccagni 4, Gianoli 22, Crocetta 4, Cini 2, Redaelli. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 23-18; 49-37; 66-55.

SIENA – È stato il Vismederi Costone ad accedere alla finale del Memorial Giorgio Brenci. Nella seconda semifinale del torneo, primo derby dell’anno (anche se non in un match ufficiale), il Costone ha battuto la Stosa Virtus per 86-79. Eppure erano stati i rossoblù a partire meglio in avvio di partita grazie ai canestri di Gianoli, Morciano e Calvellini. Zocca interrompeva il parziale, ma i rossoblù restano avanti 13-6 a metà del primo quarto. La reazione gialloverde arrivava con Nasello da tre e una serie di liberi, fino al sorpasso firmato dalle triple di Filippo Paoli e Asani. Nannipieri allungava per il 23-14, ma i virtussini limano dalla lunetta: 23-18 al 10’. Nel secondo quarto Gianoli e Bartelloni provavano a ricucire, ma Ballabio e Filippo Paoli respingono l’assalto. Calvellini e Gianoli riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra, ma le bombe di Zocca e Asani ristabilivano le distanze. Matteo Paoli firmava 5 punti consecutivi per il 49-34, prima del canestro di Costantini che mandava le squadre all’intervallo sul 49-37.

Al rientro dall’intervallo era Gianoli a prendersi la scena, riportando la Virtus fino al -8. Rosso interrompeva il break, ma a spegnere la rimonta ci pensavano ancora Ballabio e lo stesso Rosso, che ristabiliscono il +10 a 5’ dall’ultimo mini-intervallo. La compagine gialloverde prova ad allungare fino al +16, ma i canestri di Calvellini e Braccagni riportano la Virtus sul 64-55 a 90’’ dalla fine del terzo quarto. Nell’ultima frazione Rosso e Zocca portavano il Costone sul +15. Gli ospiti provano a rientrare appoggiandosi a Gianoli, ma erano ancora Nasello e Rosso a colpire, permettendo al Vismederi di rimanere saldamente in controllo fino all’86-69 finale. Per il Vismederi andavano a referto anche i giovani Massari e Gazzei con una bomba ciascuno. Il Torneo Brenci si conclude oggi con le due finali: alle 17.30 Virtus-Legnaia vale il terzo posto, la finalissima sarà il derby Costone-Mens Sana (palla a due alle ore 20).

AF