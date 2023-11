"Costone, dominio incontrastato: sei vittorie consecutive"

Sei vittorie consecutive, +6 dalle inseguitrici in classifica, 14 punti rifilati in casa di quella che alla vigilia era accreditata come una delle poche dirette concorrenti per la vittoria del campionato. Sono alcuni dei numeri che testimoniano il dominio incontrastato del Costone. "La vittoria a Prato vuol dire molto di più per noi che per la classifica – ha detto coach Maurizio Tozzi (nella foto) al termine della partita vinta al PalaToscanini -. Non dimentichiamoci che siamo un gruppo nuovo. Contro Prato è stata una dimostrazione di grande maturità, in un campo difficile e contro un avversario ricchissimo di talento". È però anche vero che il Costone sembra aver ingranato la marcia giusta e che adesso il suo passo è quello di una schiacciasassi che non teme nessuno e che, anzi, regola e amministra avversari quotati e altrettanto forti quanto Prato. Con grande distribuzione di responsabilità se si guarda anche a i 5 giocatori gialloverdi che hanno terminato l’incontro in doppia cifra (Zeneli, Nasello, Bruttini, Radchenko e Banchi). "Chiaro che sia una vittoria importante ma il cammino è ancora lungo - ha detto ancora coach Tozzi -. Abbiamo segnato 86 punti, registrando un 100 di valutazione complessiva contro il circa 50 dei nostri avversari: significa che la squadra ha lavorato insieme, recuperando palle e rimbalzi, distribuendo punti e assist: insomma abbiamo prodotto tanto e anche per questo abbiamo meritato di vincere". Prima del turno di riposo il Costone ospita un’altra squadra sulla carta molto forte: Montevarchi. "Sapevamo che il ciclo era complicato – ha concluso il coach -. Noi ripartiamo dalle nostre sicurezze che arrivano dal lavoro in palestra. Contro Prato è stata la vittoria di tutti: da Riccardo Riccardini, che mi dà assistenza nei momenti chiave del match, ai ragazzi sempre lucidi e disponibili".

AF