Costone e Mens Sana si giocano il futuro

Torna in campo stasera per la seconda giornata della poule promozione la ‘Note di Siena’ Mens Sana che alle 20,45 attende al PalaEstra la corazzata Prato, dove milita il lontano ex Casella (una stagione in A2 con la maglia biancoverde). Si tratta di una partita sulla carta proibitiva per il valore del roster avversario, anche se i pratesi hanno sonoramente steccato all’esordio cedendo in casa contro Agliana. "Prato è una delle squadre più forti del campionato e costruita per vincerlo – ha detto alla vigilia del match il tecnico della Mens Sana Paolo Betti –. Sono sicuramente anche molti esperti e saranno molto arrabbiati dopo la sconfitta di domenica. Dovremo stare davvero molto attenti, perché hanno un potenziale fisico e tecnico da categoria superiore. Per noi deve essere uno stimolo per provare a giocarcela e dimostrare di poterci stare a questo livello".

Il morale di Pannini e compagni è molto alto visto il successo dell’esordio davanti a un esodo di tifosi biancoverdi. "Noi abbiamo vinto una partita su un campo molto difficile contro una squadra ottima. Due punti che ci hanno dato sicurezza ed entusiasmo ma non dobbiamo dimenticarci di entrare in campo con la massima concentrazione anche stasera. Cercheremo di fare il nostro gioco tenendo il ritmo alto, come facciamo da inizio anno, ma sappiamo anche adattarci ad un altro tipo di partita se in attacco le cose non dovessero girare bene come è successo domenica scorsa".

Impossibile non parlare ancora dei tifosi, incredibilmente vicini alla squadra anche lontano da Viale Sclavo. "Ci hanno seguito a San Vincenzo circa 200 persone e questo ci ha fatto enorme piacere. Adesso siamo in casa nostra e siamo felici di avere una spinta in più davvero notevole grazie al nostro pubblico". Stasera dalle 19,45 fino alla palla a due sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la seconda fase per i tifosi che non erano abbonati alla prima. Da domani invece la squadra metterà nel mirino l’attesissimo derby di domenica al PalaOrlandi di Montarioso contro il Cotone, per la prima stracittadina della stagione. I biglietti per la tifoseria biancoverde saranno gestiti in autonomia dalla Mens Sana, che ha ricevuto dal Costone la propria quota di biglietti.

Guido De Leo