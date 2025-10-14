Costone e Stosa in vetta! Ora il derby. La Mens Sana deve ripartire subito

Nonostante la stagione sia iniziata da poco, la terza giornata ha rappresentato uno spartiacque importante del campionato. Perché, oltre alla Mens Sana, è caduta anche Lucca (una delle grandi favorite), lasciando la vetta della classifica al duo tutto senese formato da Costone e Virtus. Proprio Vismederi-Stosa, primo derby dell’anno in programma sabato sera, sarà lo scontro al vertice che (necessariamente) lascerà solo una squadra a guardare tutti dall’alto verso il basso. Ma procediamo per ordine.

In casa Mens Sana si riflette sui motivi che hanno portato alla sconfitta (96-91) riportata in casa di Borgomanero. Troppi i punti concessi agli avversari dalla squadra di coach Federico Vecchi che solo nell’ultimo quarto è riuscita a trovare una quadra dal punto di vista difensivo risalendo fino al -5 finale. Però, un po’ come era successo anche contro Spezia, la partenza ha rilento (soprattutto in fase di non possesso) ha impedito alla Note di Siena di prendere ritmo, faticando per tutto l’arco dell’incontro. Un motivo in più per lavorare e cercare una pronta reazione nel prossimo incontro, in cui si spera di poter riavere a disposizione anche Marco Perin (presente a Borgomanero solo per onor di firma). Domenica alle 18, al PalaEstra arriva Legnaia, avversario sulla carta abbordabile (la squadra di Marco Armellini è ancora ferma a 0 punti in classifica). La Mens Sana però deve concentrarsi solo su se stessa, senza pensare a chi ha di fronte: coach Vecchi ha detto anche inciampi come quello di Borgomanero possono aiutare il processo di crescita e di costruzione dell’identità della squadra. In tal senso, capire gli errori (e correggerli) è il viatico necessario per riprendere subito il cammino con rinnovata fiducia.

Prima però, più precisamente sabato alle 21, i riflettori del basket cittadino si accendono sul PalaOrlandi che ospita il derby tra Costone e Virtus. È lo scontro al vertice tra le uniche due squadre rimaste a punteggio pieno. Nell’ultimo turno il Vismederi ha vinto a Moncalieri, 80-70 su Grantorino, sfruttando tutta la qualità e la profondità del suo roster, nonostante la squadra di coach Michele Belletti fosse ancora priva di Ferdinando Nasello (sarà out anche contro la Stosa a meno di un recupero prodigioso). A Torino si è messo in mostra Filippo Paoli, autore di ben 20 punti non solo dall’arco ma anche sfruttando gli spazi creati nel pitturato dall’atipica coppia Zeneli-Masciarelli. Una chiave tattica che Belletti potrebbe riproporre anche nel derby con la Virtus, squadra che fa dell’atipicità uno dei propri marchi di fabbrica dando pochissimi riferimenti alle difese avversarie. Coach Marco Evangelisti ha dato un’identità chiara alla sua Stosa, oltre che una grande solidità difensiva. Doti che hanno permesso ai rossoblù di battere 83-63 la sempre imprevedibile San Miniato, domenica scorsa, al PalaCorsoni. Grande serata per capitan Matteo Calvellini (20 punti per lui), anche se tutta la squadra si è espressa a grandi livelli, dimostrando di meritare il primato in classifica. Poi, trattandosi di derby, è anche appuntamento con la storia: Vismederi-Stosa sarà il 46esimo confronto tra le due squadre, ad oggi il computo vede 24 successi per la Virtus e 21 affermazioni del Costone. Andrea Frullanti