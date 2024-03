Costone-Mens Sana, che emozione! Derby della verità. Riccardini: "Non vediamo l’ora". Betti: "E’ importante"

"Un derby è in grado di fornire da solo gli stimoli necessari a chi scenderà sul parquet". Con queste parole il vicecoach del Vismederi Costone, Riccardo Riccardini (nella foto), ha parlato della sfida "stracittadina". "Sappiamo tuttavia che sarà una partita importante ma non fondamentale: è solo una tappa di un percorso che abbiamo intrapreso questa estate e che dobbiamo affrontare se vogliamo continuare a coltivare il sogno play-off". Venendo all’avversario, Riccardini ha sottolineato come la "Mens Sana è una formazione che ha dimostrato il proprio valore nell’arco di tutto il campionato e che riesce a giocare una pallacanestro divertente". Mentre per quanto riguarda il Costone, il vicecoach gialloverde ha rimarcato come "l’umore del gruppo sia alto, non potrebbe essere altrimenti dopo la bella vittoria ad Agliana. Dopo una partenza non brillante – ha detto ancora Riccardini -, abbiamo lottato e ci abbiamo creduto fino alla fine, andando a prenderci due punti importantissimi". Una partita decisa solo in extremis da una tripla di Banchi, ma in cui si è visto un Costone capace di lottare e tenere botta in un parquet e contro un avversario decisamente insidioso che, pochi giorni prima, aveva fermato a casa sua Prato. Del resto, dell’importanza del successo ad Agliana anche il capocoach Maurizio Tozzi, a caldo, aveva confermato "che ogni vittoria in questa fase è pesantissima. Ogni successo ottenuto sul campo vale oro. La poule promozione è durissima – aveva detto ancora Tozzi -. Lo dimostrano i risultati di tutti i campi. Non si può dare mai nulla di scontato". Ma adesso è tempo di pensare al derby: una partita di importanza immane nella stagione delle due squadre, oltre che una sfida tutta senese tra le due prime forze del campionato. "La verità è che non vediamo l’ora di scendere in campo – ha detto ancora durante la sua presentazione l’allenatore in seconda del Vismederi –, sicuri che il nostro pubblico ci darà l’apporto necessario ad affrontare nel migliore dei modi questo ostacolo. Probabilmente – ha concluso Riccardini - non ci sarebbe nemmeno bisogno di presentare il prossimo turno". Forte delle due vittorie in due incontri di poule promozione sin qui disputati, il Costone arriva al gran completo: Radchenko ha dimostrato di essere tornato in forma, Ondo Mengue, Terrosi e tutti gli altri ‘ex’ acciaccati sono abili e arruolati.

AF