Costone-Monferrato, Torino-Mens Sana e Collegno-Virtus. Le tre senesi ripartono così. Coach Betti: "Subito in salita"

Esordio casalingo contro Borgomanero e poi due trasferte consecutive in Piemonte, prima a Casale Monferrato e poi a Oleggio. Questi i primi tre impegni in programma per il Costone nel play-in gold del campionato. I calendari provvisori sono stati diramati ieri, nelle prossime ore saranno ufficializzate anche le date, le sedi e gli orari definitivi.

Il Costone parte dal quarto posto in coabitazione con Arezzo, Pavia e Borgomanero: proprio quella con i novaresi, di scena al PalaOrlandi nell’opening game della seconda fase, sarà una sfida di grande importanza per la squadra di coach Michele Belletti (nella foto) che, dal canto suo, vorrà cavalcare l’onda positiva della vittoria sulla Mens Sana per indirizzare subito e nel migliore dei modi il suo cammino nel play-in gold.

Seguono poi le due trasferte a Casale Monferrato (8 punti) e Oleggio (18): la squadra allenata dall’ex Mens Sana Michele Catalani parte in pole position, a +8 da i gialloverdi. Dopo Oleggio il Costone se la vedrà con Gazzada, Derthona e Pavia. Stesso ordine di avversarie anche nel girone di ritorno, ovviamente.

La seconda fase del campionato inizia nel fine settimana del 15-16 febbraio e termina nel weekend del 26-27 aprile: due mesi per definire le prime 8 che accederanno ai play-off. Lì si gioca con turni di quarti, semifinale e finale sempre al meglio delle 3 partite. Chi vince i playoff è promosso in B nazionale.

A livello di ambizioni e obiettivi, il Costone non ha niente da invidiare alle avversarie, seppur tutte hanno progetti interessanti, sia legati alle giovanili (Oleggio, Tortona e Borgomero) che a impostazioni più tradizionali (Pavia, Gazzada e Casale). Il Costone però, anche grazie all’inserimento di Sebatianelli al posto di Radchenko, ha visto le sue quotazioni stagionali crescere. Senza considerare che Nasello, Bastone e gli altri rappresentano un’assoluta garanzia in termini tecnici, oltre che di esperienza, per lottare a questi livelli.

Insomma, l’obiettivo playoff sembra assolutamente alla portata del Costone che, senza fare proclami, si candida al ruolo di underdog per sovvertire i pronostici.