Costone, nasce l’Asd: Borsi al vertice: "Nuova squadra di Promozione"

Anche il Costone ha effettuato il cosiddetto spin-off. La prima squadra del maschile è diventa una srl, formula necessaria per prendere parte al campionato di B2, mantenendo il codice Fip 000258, mentre giovanili, minibasket, baskin e tutto il basket femminile sono confluiti sotto la bandiera del Costone Fides Asd, in una nuova struttura societaria presentata ieri. La scissione era già stata annunciata 24 ore prima, in un video postato sui social del presidente (della srl) Emanuele Montomoli. "Dal punto di vista sportivo non cambia niente – aveva detto Montomoli –, con Costone Fides stringeremo accordi di collaborazione sul giovanile che li renderanno, in questi primi momenti di riorganizzazione, una nostra società satellite".

Presidente del Costone Fides Asd è Matteo Borsi, vicepresidenti Roberto Rosa e Nello Corbini, che era già stato in passato presidente dell’Adpf Costone, così come Stefania Paciotti e Patrizia Morbidi, entrambe presenti come consigliere della società. "La riunificazione delle due anime del Costone, maschile e femminile, è un sogno che si avvera – ha detto Borsi –. Un’operazione nell’aria da anni ma che fino a oggi non si era mai concretizzata. La trasformazione della prima squadra maschile in srl ci ha fornito un’opportunità che abbiamo colto al volo. Oggi il Costone è ancora più unito di prima – ha proseguito Borsi –. Lavoreremo per far crescere i nostri giovani in un ambiente sano sia dal punto di vista umano che sportivo. In quest’ottica, i nostri saranno educatori prima ancora che allenatori". E ancora: "Avremo anche una squadra in Promozione per dare spazio a tutti, anche a chi non raggiungerà la B interregionale. Abbiamo idee e ambizione anche per la prima squadra del femminile che parteciperà nuovamente al campionato di Serie B".

Numeri importanti per il Costone Fides Asd: si parla di 345 atleti tesserati, tra maschile, femminile, minibasket, giovanili e baskin, 38 tecnici e 36 dirigenti per un totale di 419 anime. "La prossima stagione sportiva sarà un’altra scommessa da vincere, tutti insieme, con quello spirito che ci anima da 121 anni – afferma la società –. Il progetto è stato pensato per dare consistenza alla vera essenza del Costone". La riunificazione è stata ’benedetta’ anche da don Massimiliano Gabbricci, presidente dell’associazione Costone Ricreatorio Pio 2°: "Senso di unità, di comunità e del bene comune. Valori che la Chiesa porta nel mondo e che caratterizzano anche lo sport – ha detto –. Valori da sempre cari al Costone che non a caso è chiamato la squadra della Curia, ma che da sempre, con orgoglio, porta avanti questa sua identità, sin da quando monsignor Nazzareno Orlandi fondò la società nel 1904".

AF