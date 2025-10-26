Costone per l’allungo. Stosa: operazione riscatto. Franceschini: "Avanti!". Braccagni: "Su la testa"

Il Costone vuole continuare nella sua marcia fin qui inarrestabile. È un Vismederi che vuole allungare la striscia di vittorie quello di scena questa sera nel parquet mai facile di Arezzo: palla a due alle 18, Rossetti di Rosignano Marittimo e Marinaro di Cascina gli arbitri. Potrebbe essere della partita anche Nasello che nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi con la squadra anche se un suo eventuale impiego sarà valutato solo all’ultimo momento. Alla vigilia della sfida, il viceallenatore gialloverde Filippo Franceschini ha presentato così la partita: "Sarà una gara difficile contro una squadra molto tattica. È vero che finora ha vinto solo una partita, ma in tutte le altre è sempre rimasta in partita, spesso anche avanti nel punteggio, sia in casa con Lucca, sia a Torino, sia nell’ultima a San Miniato, dove aveva toccato anche i 12-13 punti di vantaggio prima di perdere nel finale. Quando prende ritmo, è una squadra capace di metterti in difficoltà grazie ai tanti tatticismi che utilizza in fase difensiva. Per noi questa partita vale per la classifica, ma vale ancora di più perché deve essere un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita. Nei ragazzi ho visto tanta voglia di rivalsa rispetto alla gara dello scorso anno, e anche noi nuovi desideriamo mantenere la barra dritta, continuando il nostro cammino a punteggio pieno – ha aggiunto Franceschini –. Sappiamo che quando si è primi in classifica, tutti vogliono provare a fermarti, magari mettendo in campo qualcosa di diverso o uno sforzo maggiore rispetto al solito. Questo deve invece farci prendere coscienza della nostra forza e spingerci a dimostrare maturità nelle scelte. Vincere ad Arezzo ci darebbe ulteriore fiducia". Nei giorni scorsi aveva parlato anche coach Michele Belletti: "Il morale è alto dopo le prime 4 vittorie ma manteniamo ben saldi i piedi a terra – aveva detto il capocoach del Vismederi -. Siamo consapevoli che siamo all’inizio di un percorso lungo. Abbiamo fatto una partenza sprint ma questo non ci mette pressione. Ad Arezzo è per antonomasia una trasferta difficile – ha concluso Belletti -. Mi aspetto una partita molto tattica dove faranno di tutto per metterci in difficoltà. Noi però vogliamo il quinto referto rosa".

AF