Costone Siena: confermato coach Belletti, trattative in corso per Nasello

Dopo il rompete le righe di fine stagione, il Costone è già a lavoro per delineare il suo futuro. Sono in corso infatti in questi giorni una serie di colloqui individuali tra società e giocatori per presentare a ciascun effettivo piani e progettualità gialloverdi e capire, in maniera congiunta, come muoversi in vista della prossima stagione. Tra i punti fermi c’è coach Michele Belletti (nella foto), confermatissimo dalla società dopo gli ottimi risultati raggiunti in quest’annata: il Costone è stata l’unica senese a qualificarsi per la poule promozione e, quindi, la sola rappresentante cittadina a centrare l’obiettivo stagionale del mantenimento di categoria al termine della prima fase. Coach Belletti era alla prima esperienza da capo-coach ma ha dimostrato ampiamente di avere le carte in regola per svolgere al meglio questo lavoro. Ha ancora un altro anno di contatto e la volontà del Costone è quella di confermarlo sulla panchina gialloverde. Società a lavoro anche per trattenere Ferdinando Nasello che, come è logico, ha molte richieste di mercato. Non è il solo. Tanti i giocatori che hanno militato con il Vismederi che si sono messi in buona luce attirando l’attenzione di molte altre squadre, anche molto quotate. Inevitabile del resto, nel caso del Costone, una neo-promossa autrice di un percorso stagionale assolutamente positivo per risultati e qualità di gioco. Nota particolare: nessun giocatore ha effettivamente più di un anno di tesseramento, quindi con tutti il Costone deve approfondire volontà, obiettivi personali e cercare di farli coincidere con quella della società per far proseguire ogni rapporto. Come annunciato al termine della stagione, non giocherà più in prima squadra Luigi Bruttini: la scelta dell’orami ex capitano è stata quella di non essere nuovamente inserito nel roster del Vismederi dopo 19 stagioni al Costone ed un palmares ricchissimo, con 3 promozioni e 2 coppe Toscana in bacheca. Insomma, tanti elementi sul tavolo, alla vigilia di quella che si preannuncia come un’altra annata estremamente intensa, in cui ci saranno ancora i derby con Mens Sana e Virtus. AF