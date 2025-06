Costone: staff completo. Collini ‘senior skills coach’

La Vismederi Costone chiude il cerchio legato allo staff tecnico della prima squadra ufficializzando la conferma di Marco Collini (nella foto) per un’altra stagione. L’allenatore senese, che in passato ha ricoperto più volte il ruolo di capo allenatore sia nella società della Piaggia che in altre realtà, e che vanta numerose esperienze anche in categorie superiori, continuerà a svolgere il ruolo di ‘senior skills coach’. Collini, agli ordini di Michele Belletti e del suo staff, potrà così contribuire al lavoro tecnico dei gialloverdi, curando i fondamentali dei singoli atleti attraverso sessioni individuali. Il senior skills coach ha commentato così. "Sono felicissimo di rimanere al Costone e di poter proseguire il lavoro iniziato, che non solo mi appassiona ma mi gratifica profondamente. Lavorare con Michele Belletti è stato molto stimolante: quella appena conclusa è stata una stagione estremamente positiva, che ci ha uniti ulteriormente. È bello confrontarsi con una persona così preparata e con la quale condivido la stessa visione della pallacanestro. L’obiettivo per la prossima stagione è dare continuità al percorso intrapreso, mantenendo la qualità e l’intensità del lavoro quotidiano che ci ha dato tante soddisfazioni. Ringrazio ancora una volta la società per la fiducia e la conferma". Collini farà parte di un corposo staff che comprende oltre al capo allenatore anche Filippo Franceschini, giunto dopo due stagioni a Poggibonsi in serie D e già al Costone nel settore giovanile, e di Riccardo Riccardini che resta in gialloverde per il terzo anno consecutivo farà parte dello staff tecnico costoniano in veste di secondo assistente. Ha invece salutato per motivi personali Terrosi dopo un anno da assistente.