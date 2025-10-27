Costone: una meravigliosa cinquina. Sbanca Arezzo e si conferma in vetta

AREZZO 75COSTONE 81

AREZZO: Pelucchini 12, Damasco ne, Toia 11, Raguzzi ne, Pieri 6, Marcantoni, Corradossi 22, Lemmi ne, Rapini 10, Francesconi ne, Cazzanti 7, Vagnuzzi 7. Allenatore Fioravanti.

COSTONE: Masciarelli 18, Zocca 11, Massari ne, Nasello ne, Paoli F. 5, Paoli M. 6, De Marchi 4, Zeneli 6, Nannipieri 7, Ballabio 20, Rosso 4. Allenatore Belletti.

Arbitri: Rossetti, Marinaro.

Parziali: 16-22, 33-40, 50-60.

AREZZO – Prosegue la striscia vincente del Costone che ad Arezzo ottiene la quinta vittoria in altrettanti incontri di campionato, confermandosi da solo in testa alla classifica. Primo quarto equilibrato con le due squadre che hanno provato ad aggredire l’incontro sin da subito con veloci transizioni da una parte e dall’altra. Arezzo riusciva anche a trovare un mini-break che le dava il momentaneo +5, ma Masciarelli era provvidenziale per impattare subito il punteggio e, anzi, portare in vantaggio il Vismederi. Vantaggio che il Costone non avrebbe più lasciato fino alla fine: Nannipieri e i gemelli Paoli permettevano ai gialloverdi di chiudere sul +6 la prima frazione di gioco. Trovava il canestro anche De Marchi e il Costone allungava ben presto sul 29-20. Arezzo aveva la forza di riportarsi sotto grazie ad un paio di triple ma poi arrivava un’altra bomba, quella di Zeneli, che lasciava il Vismederi verso un parziale di 8-0 (di Nannipieri e Ballabio gli altri canestri) che davano alla squadra di Belletti la prima doppia cifra di vantaggio. A metà gara il vantaggio costoniano si attestava sui 7 punti, ma solo perché il Vismederi era autore di un paio di passaggi a vuoto difensivi che permettevano ad Arezzo di colpire dall’arco. Nel terzo periodo Arezzo si schierava a zona e il Costone faceva più di fatica in attacco. Ma nonostante i padroni di casa accorciassero parzialmente le distanze, il Vismederi manteneva una media di 6/8 punti di vantaggio. Due liberi di Matteo Paoli davano il +10 al Costone con cui si entrava nell’ultimo quarto. Qui il punteggio si sbloccava solo dopo 2’ quando una tripla di Zocca lanciava quella che sembrava un’agile volata finale. Arezzo con la forza dei nervi aveva la forza di ripotarsi a -3 a 2 minuti e mezzo dalla fine. Ma qui era ancora Zocca realizzare la bomba del +6 Vismederi. Uno splendido Ballabio da 20 punti totale chiudeva i conti dalla lunetta ed era solo con un paio di canestri da 3 che Arezzo arrivava all’81-75 Costone con cui si chiudeva l’incontro.

AF