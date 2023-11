Costone vince 91-65 su Fucecchio e raggiunge Prato in vetta

COSTONE

91

FUCECCHIO

65

COSTONE: Brocco, Banchero 12, Tognazzi, Malena, Radchenko 4, Terrosi 7, Banchi 9, Zeneli 12, Piattelli, Ondo Mengue 12, Bruttini 14, Nasello 21. All. Tozzi.

FUCECCHIO: Ghiarè 10, Scomparin 3, Laffitte 9, Torrigiani 11, Gazzarrini, Verdiani 13, Tamburini, Berti 7, Chiti 6, Menichetti 4, Tessitori 2, Orsucci. All. Rastelli.

Arbitri: Deliallisi, Natale.

Parziali: 29-23, 51-36, 70-52.

SIENA – Terza vittoria consecutiva per il Costone che batte Fucecchio e raggiunge Prato in vetta alla classifica, in attesa dell’incontro tra lanieri e San Vincenzo (seconda con Sansepolcro che in questo turno riposa). Partita ben indirizzata sin da subito dalla squadra di coach Tozzi che sceglie uno starting-five estremamente fisico (Banchi, Bruttini, Nasello, Radchenko e Zeneli) per dare un imprinting deciso all’incontro. Nasello è dominante e arriva in doppia cifra dopo 5 minuti. Ma Fucecchio è brava a restare in partita con giocate di energia, approfittando di qualche pigrizia difensiva dei gialloverdi. Il Costone però ne ha di più e già ad inizio secondo quarto crea separazione nel punteggio. Di Ondo Mengue i canestri che portano il vantaggio gialloverde in doppia cifra (36-25). Vantaggio che non tornerà più sotto il margine di sicurezza, nonostante qualche sbavatura dei padroni di casa. Un esempio? I tanti errori dalla lunetta: 1730 lo scout finale costoniano ai tiri liberi. Ciò nonostante, il Costone controlla la partita smorzando con un’efficace zona 2-3 i tentativi degli ospiti di mettersi in ritmo. Bruttini regala il +21 a fine terzo quarto (68-47), due liberi di Banchero il momentaneo +30 (85-55) a metà di un ultimo periodo di totale gestione. Termina 91-65 per il Costone. AF