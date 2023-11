"Costone vince a Pontassieve: 81-69"

VALDISIEVE

69

COSTONE

81

VALDISIEVE: Niccoli 7, Piccini N., Occhini 9, Simoncini, Lerede 10, Pilli ne, Valletti 7, Volpi 9, Ciacci 7, Municchi 12, Piccini C. 2, Faticanti 6. Allenatore Pescioli.

COSTONE: Brocco ne, Banchero, Ceccarelli 7, Radchenko 22, Massari ne, Terrosi 5, Banchi 3, Zeneli 3, Piattelli, Ondo Mengue 20, Bruttini 6, Nasello 15. Allenatore Tozzi.

Arbitri: Pampaloni, Fambrini.

Parziali: 18-27, 38-46, 55-65.

PONTASSIEVE – Quarta vittoria consecutiva per il Costone che passa a Pontassieve, con carattere ed esperienza, in un parquet ostico e contro un avversario difficile da affrontare. Partita tesa, spigolosa e decisa poi dalle grandi individualità costoniane. Spicca su tutti la prestazione di Nasello, ma anche quelle di Radchenko e Ondo Mengue, migliori realizzatori con 22 e 20 punti a testa. Il Costone ha sempre condotto nel punteggio, cercando costantemente di creare separazione, nonostante le difese tattiche e asfissianti dei padroni di casa. L’incontro ha vissuto di continue fiammate: con i canestri di Radchenko e Ondo Mengue, il Costone ha provato più volte ad allungare, ma i fiorentini sono sempre stati in grado di ricucire lo strappo con grande orgoglio. A metà del terzo quarto il momento di massima difficoltà del Costone, quando con una tripla di Lerede, Valdisieve si è portata sul -3 (52-55). È stato Nasello, in quel frangente, a togliere le castagne dal fuoco per i suoi: nelle azioni successive, il numero 22 gialloverde ha messo a referto 3 canestri e un recupero che ha propiziato un canestro di Ondo Mengue. La partita, non bellissima sotto il profilo tecnico con le difese che hanno prevalso sugli attacchi, è stata caratterizzata da tanti errori da una parte e dall’altra (specie dalla lunetta per quanto riguarda il Costone). Un paio di giocate di energia di Radchenko e altrettante magie di Nasello (canestro e assist per Ondo Mengue) hanno portato il Costone sopra la doppia cifra di vantaggio a metà dell’ultimo periodo (74-59). Il +15 ha rappresentato lo strappo decisivo, necessario per i gialloverdi che, nella restante parte della partita, amministravano i tentativi di rientro di un’indomita Valdisieve. I canestri finali di Bruttini e Ceccarelli hanno poi fissato il punteggio sul definitivo 81-69 per il Costone.

AF