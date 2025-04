Costone vs Oleggio: Sconfitta al PalaOrlandi Complica la Corsa Playoff

COSTONE 84OLEGGIO 88

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello 20, Paoli F. 5, Paoli M. 9, Banchi 4, Zeneli 8, Bruttini 15, Sebastianelli 4, Bastone 16, Torrigiani 3. Allenatore Belletti.

OLEGGIO: De Ros 6, Casella 27, Karem 18, Pilotti 8, Toffanin, Borsani 6, Youssef, Suigo 4, Garavaglia 16, Cortellino, Ceccato 2, Van Elswyk 1. Allenatore Catalani.

Arbitri: Rossetti, Russo.

Parziali: 30-17, 51-42, 73-59.

SIENA – Un’altra sconfitta beffa per il Costone, l’ennesima di questa seconda fase di stagione che, proprio come all’andata, ha fatto grande paura ad Oleggio, giocando una grande partita per più di tre quarti. Alla fine però si è imposta nuovamente la squadra formata dai giovani provenienti dalle giovanili dell’Olimpia Milano, vittoriosi 88-84 al PalaOrlandi. Eccellente il primo quarto del Vismederi che partiva con il piede giusto grazie ad un break iniziale di 5-0 firmato Zeneli e Nasello. Era però la zona impostata da coach Belletti a far male alla squadra allenata dall’ex Mens Sana Michele Catalani. Oleggio in attacco non riusciva mai a prendere ritmo mentre, nella propria metà campo, Suigo faceva tantissima fatica contro un Nasello dominante. La progressione costoniana portava Matteo Paoli a realizzare da 3 il canestro del +10 (27-17) mentre poco dopo era Bruttini a sigillare il primo quarto sul 30-17 Vismederi.

Nel secondo periodo Oleggio stingeva le maglie in difesa e gli effetti si vedevano subito: ne scaturiva un parziale di 14-0 in favore degli ospiti che permetteva loro di andare addirittura in vantaggio, sul 36-35, grazie a due liberi del veterano ex Mens Sana Pilotti. Ma una tripla di Zeneli e un tecnico a Catalani davano un nuovo vantaggio al Vismederi che riprendeva fiato e allungava fino al +9 di fine primo tempo. Bastone a inizio terzo quarto trascinava i suoi ad un nuovo allungo. Due triple di Bruttini davano il +15 al Vismederi, prima sul 63-48 e poi sul 66-51. Ma la vera perla il capitano gialloverde, ampiamente recuperato dopo le noie fisiche delle settimane scorse, la metteva a segno con la bomba chiudeva il terzo periodo sul +14 Vismederi. Ma qui la partita cambiava. L’ultimo quarto era inaugurato da un parziale di 12-3 per Oleggio che prima tornava a contatto e poi metteva la freccia sull’83-82. Erano le triple di Casella a lanciare gli ospiti, scossi anche dal secondo tecnico a coach Catalani, costretto a lasciare il parquet anzitempo. Il Costone lottava ma il punteggio finale lo condannava, complicando la sua corsa per un piazzamento playoff.