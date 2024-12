Cremona lotta come un leone contro la corazzata Trapani. Beffata dalla tripla di Galloway

Willis manca il colpaccio a 13 secondi dalla fine dei tempi regolamentari, in overtime è Galloway a mandare i titoli di coda con una tripla irreale. Cremona combatte in casa della corazzata Trapani, ma alla fine sono gli uomini di Repesa a prendersi la vittoria e a lasciare i lombardi a fondo classifica con un solo successo in nove gare. Gara importante per Paul Eboua, 17 punti. Male Willis, 8 punti.

TRAPANI SHARK-VANOLI CREMONA 79-73 (13-13, 15-18, 20-21, 19-15, 12-6)

A.L.M.