"Cremona, occasione persa. Per me meritiamo di più"

Cento torna a fermarsi, bruscamente. La trasferta di Cremona è indigesta ai biancorossi, che durano 8 minuti e poi si piantano, facendosi sopraffare dall’aggressività e dalla furia al tiro della Juvi, che in poco più di 90 secondi ha scavato il primo e decisivo solco, per poi gestire quasi tutto il resto del match senza particolari problemi. La Sella, oltre all’inatteso black-out del primo quarto, ci ha poi messo anche del suo, perdendo 22 palloni (12 dei quali all’intervallo) e tirando non bene, con basse percentuali. Questi, gli ingredienti della sconfitta, la diciassettesima in stagione e la decima lontano dalla Baltur Arena. "Abbiamo perso un’occasione molto importante e ci deve essere molto rammarico per questo, perché certe partite vanno vinte – dice il gm Nicolai –. Con grande presunzione, resto convinto che siamo più forti noi, ma loro hanno avuto più fame e più voglia di vincere. Non nego assolutamente impegno e volontà dei ragazzi, però il campo ci ha detto che per tre quarti di gara è mancata quella grinta necessaria per essere competitivi al massimo".

Poco da salvare dalla serata del PalaRadi, se non la solita bella presenza del pubblico arrivato da Cento, che avrebbe certamente meritato qualcosa in più. "Sarebbe stato bello dedicare a loro tutti una vittoria, anche domenica erano tantissimi: da tifoso, anch’io sarei arrabbiato per come è arrivata questa sconfitta. Non credo sia stata una questione di approccio, anche perché i primi minuti eravamo pari a loro, col match in pieno equilibrio, poi, in un minuto e venti, sanguinoso, è finita la partita. Loro hanno preso fiducia e inerzia, e noi non siamo riusciti a reagire, se non nel finale dell’ultimo quarto, ma quando ormai era troppo tardi". Ora una settimana piena di lavoro per preparare la sfida con Cantù, ospite domenica alla Baltur Arena (ore 18). "Dobbiamo voltare pagina, non c’è molto da fare se non questo, oltre che lavorare in palestra. Continuo a pensare che non meritiamo l’attuale posto in classifica, ma così è, per cui dobbiamo conquistare punti persi contro squadre di un altro livello rispetto al nostro, a partire dalla prossima".

Giovanni Poggi