Cremona ospita Scafati: "Una partita crocevia per l’obiettivo salvezza"

Dopo la sconfitta di Bologna nell’ultimo turno, la Vanoli Cremona ospita Scafati, a sua volta reduce dal ko con Trapani. "È una partita crocevia per il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza - avverte il coach Pierluigi Brotto -. Scafati è una squadra dal grande potenziale offensivo. A livello di gioco, invece, hanno cambiato allenatore due settimane fa, per cui vengono da due partite diverse e per questo a livello di gioco è più difficile inquadrarli e definirli. Penso che sarà una partita difficile; spero che i miei giocatori non vedano l’ora di giocarla e abbiano il desiderio di portare a casa il risultato"

A.L.M.