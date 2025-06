Fabo Herons Montecatini: ko definitivo con Ruvo di Puglia, che va in A2. Ma c’è un’altra possibilità

Lucca, 13 giugno 2025 – Non concede nemmeno il gol della bandiera la Crifo Wines Ruvo di Puglia: al PalaTagliate di Lucca Jackson e compagni spengono sul nascere ogni velleità di rimonta della Fabo Herons Montecatini, imponendosi anche in gara-3 79-85 e chiudendo la pratica finale in tre riprese. Per la franchigia pugliese è la prima storica promozione in A2, per il club di Andrea Luchi la stagione non è comunque finita: l’obiettivo ora è recuperare tutte le energie e i giocatori possibili per lo spareggio del 22 giugno a Cento, ultima chiamata per la A2 contro la perdente della serie fra Roseto e Mestre (oggi gara-3 con gli abruzzesi avanti 2-0).

La cronaca. Partenza sprint (8-0) della Fabo e rientro immediato di Ruvo: si capisce subito che partita sarà. Sono un po’ troppi però gli elementi da tenere d’occhio tra le fila pugliesi: Musso e Reale ad esempio confezionano tre triple filate in uscita dalla panchina, gli Herons si fanno invece bastare un Kupstas on fire per impattare a quota 35. Ogni volta che la squadra di casa riesce faticosamente ad agganciare gli uomini di Rajola ecco che questi prontamente trovano le energie per sprintare ancora: succede anche al crepuscolo del primo tempo, quando dopo il canestro del +5 pugliese firmato Jackson Montecatini ricuce fino a -1 salvo poi subire il nuovo allungo della Crifo Wines con Gatto.

Dopo un primo tempo da assente, Chiera riparte alla grande, con cinque punti che riportano avanti i termali. Sono le amnesie difensive a tarpare il volo degli Herons, oltre al quarto fallo di Natali che accorcia ulteriormente le rotazioni della Fabo. Benedetti i polmoni e la garra di Giannozzi: il 22 ogni tanto manca di lucidità ma tiene avanti i suoi almeno fino al layup di Gatto che vale la perfetta parità alla terza sirena (60-60).

Altra fiammata dei padroni di casa all’alba della quarta frazione, con Ruvo sotto di 6 lunghezze Rajola getta nella mischia un Jackson fresco come una rosa dopo aver riposato in panchina per quasi tutto il terzo quarto e, come prevedibile, lo statunitense rivolta il match come un calzino: 8 punti nel periodo e parziale di 5-18 con "capitan America" sul parquet. Sul +7 a 1’20’’ dalla fine Ruvo ha in pugno la partita, Arrigoni non si arrende e sigla il -4 poi però sbaglia da sotto il canestro del possibile -2 e sull’errore del numero 12 scorrono i titoli di coda sul match e su una serie senza storia.

Il tabellino

Fabo Montecatini – Crifo Winews Ruvo di Puglia 79-85

FABO MONTECATINI: Dell’Uomo 5 (1/4, 1/5), Chiera 12 (3/6, 1/5), Natali 3 (0/1, 1/1), Arrigoni 18 (8/14, 0/1), Sgobba 14 (3/5, 2/7); Kupstas 16 (1/4, 4/11), Giannozzi 6 (3/4), Paesano 5 (2/4, 0/1), Benites ne, Aminti ne. All. Barsotti.

CRIFO WINEWS RUVO DI PUGLIA: Moreno (0/1), Jackson 15 (3/8, 2/5), Timperi 9 (2/3, 0/2), Jerkovic 4 (2/2), Borra 15 (6/10); Isotta 11 (4/6, 1/3), Gatto 10 (2/3, 2/4), Musso 9 (0/1, 2/4), Lorenzetti 5 (1/3), Conte 4 (0/1, 1/1), Reale 3 (1/2), Berardi ne. All. Rajola.

Arbitri: Biondi e Rubera.

Parziali: 19-17, 39-42, 60-60.