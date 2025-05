Crisi del basket imolese: Olimpia Castello lotta, Virtus e Andrea Costa in difficoltà

AlvisiIl basket imolese non naviga in buone acque. Anzi, in acque malsane dove senza il sale si rischia di andare giù se non si nuota bene. L’unica nota ’positiva’, al momento, è l’Olimpia Castello che lotta nei playout per restare in B Interregionale: su tutto il resto sarebbe meglio stendere un velo pietoso a livello societario perché sul campo le squadre si sono anche difese in modo dignitoso.L’Andrea Costa aspetta la sistemazione del debito e soprattutto l’incontro fra Alessandro Domenicali e il gruppo guidato da Sofia Conti per trovare una quadra.La Virtus annaspa in acque ancora peggiori con la diatriba/odissea fra il presidente (ex) Davide Fiumi e i soci Stefano Loreti e Renzo Balbo che nell’ultima assemblea non si sono presentati. Intanto i tifosi restano alla finestra dopo avere protestato sotto la sede dell’azienda di Fiumi. Ma non è finita qui.Il Guelfo, salvo in C, si è autoretrocesso in Dr2 puntando sui giovani. Perché? Sempre e solo questione di soldi. Servono aiuti e sostegno.