Crisi Faenza Paga Garelli, pronto Lotesoriere

Luigi Garelli non è più l’allenatore dei Blacks. A sostituirlo dovrebbe essere l’ex coach dell’OraSì Ravenna, Alessandro Lotesoriere. Il fulmine a ciel sereno per Garelli è arrivato ieri pomeriggio, quando la società ha ufficializzato l’esonero con un comunicato nel quale lo ringraziava per gli ottimi risultati ottenuti nei due anni alla guida dei Raggisolaris. Sono stati confermati il primo assistente Matteo Pio, che ha diretto l’allenamento di ieri, e il secondo assistente Iacopo Monteventi. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore che già oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento in vista del match casalingo con Chieti di domenica.

Il forlivese Garelli paga i risultati altalenanti e deludenti del primo mese e mezzo di campionato, dove i Blacks hanno vinto cinque delle dieci gare disputate sempre con squadre di media classifica. Mai è arrivata una vittoria contro formazioni più avanti in classifica dei faentini, ma più che le sconfitte, è il modo in cui sono arrivati che ha spinto la società a voler dare una scossa all’ambiente. Spesso i Blacks sono crollati dal lato mentale soffrendo l’aggressività degli avversari in difesa e diventando prevedibili in attacco.

Di sicuro la squadra è di alto livello come dicevano i pronostici estivi, ma manca di fiducia e di sicurezze per poter iniziare la scalata verso l’alta classifica. Non bisogna comunque dimenticare che dall’8 ottobre i Raggisolaris giocano senza Tomasini, fiore all’occhiello della campagna acquisti, elemento determinante nello scacchiere tattico di qualunque squadra. L’ala potrebbe rientrare tra una decina di giorni.

Garelli resta comunque uno degli allenatori che ha ottenuto i migliori risultati con i Raggisolaris: secondo in classifica con 23 vittorie, 5 sconfitte e finale playoff. Ora c’è curiosità nel vedere chi sarà il nuovo coach faentino, che sarà subito chiamato ad un tour de force affrontando domenica in casa Chieti per poi andare a Jesi e ospitare la capolista Ruvo di Puglia. Gli impegni prima della pausa natalizia vedranno poi i Blacks andare a Bisceglie e a Roseto e ospitare l’Andrea Costa Imola. Un buon filotto di risultati nel prossimo mese rilancerebbe davvero i Raggisolaris e dunque, calendario alla mano, il momento per compiere il cambio tecnico è stato quello giusto. Ora però la parola spetta al campo e alla voglia di riscatto dei giocatori.

Luca Del Favero