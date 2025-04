Crosa Service Follonica batte Florence Basket e si prepara ai playout

Il Gruppo Crosa Service Follonica batte la capolista nell’ultimo turno di campionato di Divisione 2 e si prepara adesso ai playout. Grande vittoria casalinga del team di coach Vichi che in casa ha battuto 66-58 il Florence Basket. Gli azzurri mettono in campo una buonissima prestazione mostrando ancora una volta di avere tutte le potenzialità per giocarsela anche con le prime della classe, peccato per la mancata continuità che avrebbe potuto dare tutt’altro sapore alla classifica, ma tant’è. La stagione regolare si chiude un undicesimo posto che decreta il passaggio ai playout dove gli azzurri se la vedranno con l’Affrico.

Basket Follonica: Vichi L. 12, Bartolozzi 2, Simonelli 18, Bartoli 9, Battaglini 4, Marcocci 2, Angiolini 2, Listorti 2, Donati 2, Petri 2, Francardi 6, Bianchi 6. Coach Vichi. La sfida playout per rimanere in categoria sarà contro la Pallacanestro Affrico Firenze.

A livello giovanile, l’under 17 perde 58-48 sul campo del Basket Cecina e svaniscono probabilmente, salvo risultati clamorosi, le probabilità dei ragazzi di Cosimi e Rocchiccioli di accedere agli spareggi per le final four di Coppa Primavera.

Follonica: Guidoni 8, Di Vico 5, Capolupo 7, Maccianti 9, Martini 2, Pindo 3, Ciaffaraffa 2, Ghinazzi, Vichi 4, Pierozzi 2, Battaglini 6. Coach Cosimi-Rocchiccioli. Cecina: Rosini 12, Mangiacapre 5, Mannucci 4, Sinsari, Caroti, Pierotti, Bandini 11, Belli, Muzha D. 8, Muzha A 14, Trivero 2, Romei 2. Coach Referendario-Marmugi. Ritorno in campo previsto per domani alle 18.30, al Palagolfo, contro Invictus Livorno A.