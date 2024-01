Cuore, testa, difesa: è una grande Forlì. Pascolo trascinatore, cade anche Verona

Unieuro Forlì

76

Tezenis Verona

68

UNIEURO FORLÌ: Allen 16 (6/13, 0/5), Cinciarini 5 (2/8, 0/2), Valentini 5 (0/1, 1/2), Zampini 12 (2/5, 2/3), Tassone 3 (1/1 da 3), Johnson 14 (4/7, 1/6), Pascolo 13 (6/8), Zilli 2 (1/1), Pollone 1 (0/1, 0/2), Munari ne, Radonjic 5 (0/1, 1/4). All.: Martino.

TEZENIS VERONA: Stefanelli 7 (2/5, 0/2), Morati ne, Gazzotti 2 (0/1, 0/1), Gajic 3 (1/1 da 3), Devoe 17 (4/7, 3/7), Esposito 9 (2/4, 1/2), Murphy 11 (4/7, 1/1), Penna 9 (3/6, 1/8), Udom 10 (1/3, 2/5), Bartoli (0/1 da 3). All.: Ramagli.

Arbitri: Caforio, Cappello, Praticò.

Parziali: 21-12, 35-34, 55-55.

Note – T2: Forlì 21/45 (47%), Verona 16/33 (48%); T3: Forlì 6/25 (24%), Verona 9/28 (32%); TL: Forlì 16/24 (67%), Verona 9/11 (82%). Rimbalzi: Forlì 44 (14 offensivi), Verona 34 (5 offensivi). Spettatori: 3.416.

La Pallacanestro 2.015 si lascia alle spalle la negativa prestazione di Cividale e si prende la sfida di alta classifica contro la Verona degli ex Penna e Gazzotti. Nell’anticipo del sabato, i biancorossi fanno la voce grossa al termine di un match particolarmente intenso e disputato ad armi pari per larghi tratti. Al Palafiera è caduta, così, la terza big dopo Udine e Fortitudo.

I biancorossi partono in quinta (toccando a inizio 2° quarto addirittura il +14 che pareggia lo scarto dell’andata), poi la Tezenis si rimette in sesto e i padroni di casa la spuntano nelle battute conclusive. Con un Pascolo in grande spolvero (13 punti, 6 rimbalzi, 4 recuperi, 3 assist, 22 di valutazione), l’Unieuro nell’ultimo quarto domina a rimbalzo (44-34) e per una notte ritrova la testa del girone Rosso, insieme alla Fortitudo.

È Zampini che propizia il primo allungo forlivese. Con 10 punti segnati nella prima frazione, il playmaker perugino (incoronato prima del match miglior giocatore del mese di dicembre nel girone Rosso) conduce infatti i suoi per mano fino alla doppia cifra di vantaggio, sul 26-12 dopo un break di 7-0. I biancorossi giocano in velocità, con grande scioltezza e mettono in difficoltà la Tezenis.

Un vantaggio prezioso, che viene presto interamente dilapidato: dopo il timeout di Ramagli, la squadra ospite infila un 2-11 che li rimette in carreggiata (28-23), fino ad avvicinarsi al -1 (35-34) all’intervallo. Tanti buoni tiri che in precedenza non avevano trovato fortuna, ora centrano la retina. In un secondo periodo, al contrario, deficitario per l’Unieuro: solo quattro canestri dal campo.

Verona continua a battere il chiodo anche nel terzo periodo, trovando subito il primo vantaggio ospite del match con Devoe (35-36), quindi, col frizzante esterno sempre protagonista (10 punti nel parziale), arriva a toccare il +5 (43-48) dopo 24’. È il momento più delicato per i padroni di casa, che comunque possono ora contare su un Allen più ‘centrato’ e in partita. Così, con buone cose da Radonjic e Pascolo, Forlì allarga le spalle in difesa e rimette avanti la testa (53-50) con un break di 10-2.

Nell’ultimo quarto, poi, ‘Dada’ sale letteralmente in cattedra: 8 punti filati, ma anche rimbalzi e una miriade di recuperi e possessi sporcati agli avversari che lanciano i padroni di casa. Così, in meno di due minuti, l’Unieuro mette le ali: break di 9-0 che, quando Johnson mette la tripla al 24° secondo, vale il +8 con 2’55” ancora da giocare. Verona non troverà più le forze per rialzare la testa e Allen manderà a bersaglio pure il +11 (76-65).