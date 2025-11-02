Curiosità. Sarà una partita da ex per i biancoverdi Nepi e Pucci. In casa rossoblù stessa cosa per il vice coach Braccagni

Mens Sana-Virtus: una partita dei destini incrociati. Il riferimento non va tanto ai precedenti, che sono solo 15 (11-3 per la Mens Sana il computo delle vittorie) e che di fatto lo rendono il confronto cittadino meno presente sugli annali del basket senese. Illustri i nomi degli ex presenti, presenti in campo ed in panchina: da una parte Alessandro Pucci e Alessandro Nepi, sponda Note di Siena, Francesco Braccagni vice-coach della Stosa dall’altra. In particolare, sia Nepi che Braccagni sono tra coloro che, da giocatori, hanno anche vestito i colori del Costone. Un "club", quello di chi ha militato in tutte e 3 le società senesi, di cui fanno parte: Daniele Aprea, Roberto Montermini, Luca Cantagalli, ?Roberto Bruttini (questi ultimi due al centro di uno "storico" scambio di capitani tra Virtus e Costone agli inizi degli anni ‘90), Alessandro Cappelli, ?Paolo Mannari, ?Alessandro Boccini e David Cournooh (oggi in Serie A, a Brescia). C’è poi Francesco Bonelli, attuale ds del Costone che, in aggiunta ai sopracitati, può vantare di essere l’unico ad aver vinto con tutte e tre le società cittadine. La lista storica degli ex di Mens Sana e Virtus si allunga poi con i nomi di Fabio Giustarini, Letterio Visigalli, Alessio Sabia e Matteo Neri. Anche Antonio Bianciardi e Umberto Campanini hanno vestito le maglie di Mens Sana e Virtus ma alcune fonti riferiscono di una non confermata parentesi al Costone. Tutto questo a livello di prima squadra. Considerano anche le giovanili, tra i tripli ex troviamo Vittorio Tognazzi, protagonista con le prime squadre di Costone e Mens Sana fino a un anno fa ma con una parentesi da aggregato alla Virtus, e Ferdinando Nasello, oggi capitano del Costone, cresciuto nelle giovanili di Viale Sclavo "assaggiando" la panchina in Serie A prima di giocare e vincere un campionato con la Virtus. Andrea Frullanti